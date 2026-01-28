Santoral de febrero 2026: ¿qué santo se celebra hoy y a quién pedirle protección?
Febrero 2026, el segundo mes del año despliega un calendario de fe con figuras fundamentales de la cristiandad. Desde el milagro de la Virgen de Lourdes hasta la bendición de San Blas, conocé las fechas clave para elevar tus oraciones y renovar tu protección espiritual.
Febrero 2026 se presenta como un tiempo de profunda conexión espiritual y sanación. Tras la luz de la Epifanía, el calendario litúrgico nos invita a transitar un camino de devoción que encuentra su punto máximo en la celebración de Nuestra Señora de Lourdes, protectora de los enfermos.
Febrero 2026 no es solo una sucesión de fechas, sino un mapa de guías espirituales que, según la tradición católica, interceden ante las dificultades de la vida cotidiana. Entender a quién le rezamos cada día nos permite canalizar mejor nuestra fe y gratitud.
Santoral | Las fechas más esperadas de febrero 2026: de la Purificación a la Virgen de los Enfermos
Dentro del santoral de este año, hay hitos que movilizan a miles de fieles por su carga histórica y milagrosa. Estas son las celebraciones que no podés pasar por alto en tu altar personal:
- 2 de febrero – Presentación del Señor: también conocida como el día de la Virgen de la Candelaria. Es el momento de bendecir las velas que iluminarán tu hogar durante el año.
- 3 de febrero – San Blas: el obispo y mártir conocido por el milagro de la garganta. Es tradición pedir su intercesión para la salud de las vías respiratorias.
- 11 de febrero – Nuestra Señora de Lourdes: una de las advocaciones marianas más potentes. Se celebra la jornada mundial del enfermo, un día de oración por la sanación física y del alma.
- 14 de febrero – San Cirilo y San Metodio: más allá de las celebraciones comerciales, la Iglesia recuerda a estos grandes evangelizadores y patronos de Europa.
Calendario completo día por día: santoral de febrero 2026
Para que no te pierdas ninguna conmemoración y sepas a quién saludar en su día, aquí tenés la guía definitiva:
- Domingo 1: San Pionio.
- Lunes 2: Presentación del Señor.
- Martes 3: San Blas, Obispo y Mártir.
- Miércoles 4: San José de Leonessa.
- Jueves 5: Santa Ágata, Virgen y Mártir.
- Viernes 6: San Pedro Bautista y Pablo Miki.
- Sábado 7: Santa Colette de Corbie.
- Domingo 8: San Jerónimo Emiliano.
- Lunes 9: San Nebridio.
- Martes 10: Santa Escolástica, Virgen.
- Miércoles 11: Nuestra Señora de Lourdes.
- Jueves 12: Santa Eulalia, Virgen y Mártir.
- Viernes 13: San Benigno, Mártir.
- Sábado 14: San Cirilo y San Metodio.
- Domingo 15: Beato Claudio de la Colombière.
- Lunes 16: San Onésimo.
- Martes 17: Los Siete Santos Fundadores de los Servitas.
- Miércoles 18: San Secundino, Mártir.
- Jueves 19: San Gabino.
- Viernes 20: Santos Francisco y Jacinta Marto (Pastorcitos de Fátima).
- Sábado 21: San Pedro Damián, Doctor de la Iglesia.
- Domingo 22: Cátedra de San Pedro, Apóstol.
- Lunes 23: San Policarpo, Obispo y Mártir.
- Martes 24: San Modesto y San Sergio.
- Miércoles 25: San Cesáreo.
- Jueves 26: San Alejandro, Obispo.
- Viernes 27: San Gabriel de la Dolorosa.
- Sábado 28: San Hilario, Papa y Confesor.
