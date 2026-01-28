Santoral de febrero 2026: ¿qué santo se celebra hoy y a quién pedirle protección?

Febrero 2026 se presenta como un tiempo de profunda conexión espiritual y sanación. Tras la luz de la Epifanía, el calendario litúrgico nos invita a transitar un camino de devoción que encuentra su punto máximo en la celebración de Nuestra Señora de Lourdes, protectora de los enfermos.

Febrero 2026 no es solo una sucesión de fechas, sino un mapa de guías espirituales que, según la tradición católica, interceden ante las dificultades de la vida cotidiana. Entender a quién le rezamos cada día nos permite canalizar mejor nuestra fe y gratitud.

Santoral | Las fechas más esperadas de febrero 2026: de la Purificación a la Virgen de los Enfermos

Dentro del santoral de este año, hay hitos que movilizan a miles de fieles por su carga histórica y milagrosa. Estas son las celebraciones que no podés pasar por alto en tu altar personal:

2 de febrero – Presentación del Señor : también conocida como el día de la Virgen de la Candelaria . Es el momento de bendecir las velas que iluminarán tu hogar durante el año.

– : también conocida como el . Es el momento de bendecir las velas que iluminarán tu hogar durante el año. 3 de febrero – San Blas : el obispo y mártir conocido por el milagro de la garganta. Es tradición pedir su intercesión para la salud de las vías respiratorias.

: el obispo y mártir conocido por el milagro de la garganta. Es tradición pedir su intercesión para la salud de las vías respiratorias. 11 de febrero – Nuestra Señora de Lourdes : una de las advocaciones marianas más potentes. Se celebra la jornada mundial del enfermo, un día de oración por la sanación física y del alma.

: una de las advocaciones marianas más potentes. Se celebra la jornada mundial del enfermo, un día de oración por la sanación física y del alma. 14 de febrero – San Cirilo y San Metodio: más allá de las celebraciones comerciales, la Iglesia recuerda a estos grandes evangelizadores y patronos de Europa.

Calendario completo día por día: santoral de febrero 2026

Para que no te pierdas ninguna conmemoración y sepas a quién saludar en su día, aquí tenés la guía definitiva: