Día del Gauchito Gil: conoce su historia y cómo hacer una promesa este 8 de enero

El calendario de la fe popular argentina marca este miércoles 8 de enero 2026 como una de sus fechas más convocantes: el Día del Gauchito Gil. A través de vigilias, actos culturales y altares teñidos de rojo a la vera de las rutas, los devotos conmemoran el aniversario del fallecimiento de Antonio Mamerto Gil Núñez.

Considerado un «santo pagano», la figura del Gauchito Gil trasciende fronteras, uniendo la historia de un peón rural con la mística de un hombre que, según la creencia, eligió la justicia y la sanación por sobre la violencia de la guerra.

¿Quién fue el Gauchito Gil? La historia de Antonio Gil Núñez

La leyenda de este ícono correntino comenzó a forjarse a mediados del siglo XIX. Nacido el 12 de agosto de 1847, Antonio Mamerto Gil Núñez trabajó como peón rural hasta que fue reclutado para la Guerra de la Triple Alianza y los conflictos entre milicias federales.

Sin embargo, un suceso místico cambió su destino: se dice que el Dios guaraní, Ñandeyara, se le apareció en sueños con un mensaje contundente: «No quieras derramar sangre de tus semejantes«. Tras esta revelación, abandonó la milicia para transformarse en un forajido justiciero que robaba a los poderosos para ayudar a los desprotegidos, vengando injusticias y curando enfermos.

Su camino terminó abruptamente un 8 de enero, cuando fue ejecutado cerca de la ciudad de Mercedes, lugar que hoy es el epicentro de su devoción.

Oración al Gauchito Gil: cómo pedir un milagro

Para los fieles que buscan su intercesión, la tradición dicta que se debe rezar con humildad y fe. Acompañar la oración con una promesa es fundamental para quienes aseguran que el Gauchito «siempre cumple».

Oración sugerida:

«¡Oh, Gauchito Gil!

Te pido humildemente que se cumpla por tu intermedio ante Dios el milagro que te pido.

Te prometo que cumpliré mi promesa y ante Dios brindaré mi fiel agradecimiento y demostración de fe.

Amén».

¿Qué se le ofrece al Gauchito Gil?

Para fortalecer el pedido, los devotos suelen colocar frente a su imagen ofrendas que remiten a sus gustos en vida o elementos de valor sentimental: