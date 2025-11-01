Santoral del 1° de noviembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Todos los Santos
En el Día de Todos los Santos, la Iglesia Católica celebra a todos los santos conocidos y desconocidos del cielo. Los detalles.
El Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, es una festividad cristiana que honra a todos los santos conocidos y desconocidos del cielo. Es un día en el que la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas reconocen la santidad y la vida ejemplar de aquellos que han vivido una vida de fe y virtud.
La festividad tiene sus raíces en la tradición cristiana primitiva, cuando los mártires y los santos eran recordados y venerados en sus aniversarios de muerte. Con el tiempo, la Iglesia instituyó el Día de Todos los Santos como una celebración común para honrar a todos los santos, tanto aquellos que son conocidos por nombre como aquellos cuyas identidades son desconocidas.
En muchos países, el Día de Todos los Santos es un día de fiesta y se celebra con visitas a los cementerios para recordar a los seres queridos fallecidos y rezar por sus almas. También es usual encender velas en las tumbas de los santos y ofrecer oraciones en su honor.
El Día de Todos los Santos es una oportunidad para reflexionar sobre el ejemplo de los santos y para renovar nuestro compromiso con una vida de fe y virtud. Nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad y que podemos encontrar inspiración y ayuda en la comunidad de los santos en el cielo.
En la festividad de Todos los Santos, los fieles celebran la comunión de los santos y la promesa de vida eterna en Dios. Es un día para dar gracias por el testimonio de los santos y para pedir su intercesión en nuestras vidas y necesidades.
Día por día, el santoral católico de noviembre 2025
Viernes 1 de noviembre – Todos los Santos.
Sábado 2 de noviembre – Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.
Domingo 3 de noviembre – San Martín de Porres.
Lunes 4 de noviembre – San Carlos Borromeo, obispo.
Martes 5 de noviembre – Conmemoración de Todos los Difuntos de la Orden Seráfica.
Miércoles 6 de noviembre – San Leonardo.
Jueves 7 de noviembre – San Enguelberto.
Viernes 8 de noviembre – Beato Juan Duns Escoto, presbítero.
Sábado 9 de noviembre – Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán.
Domingo 10 de noviembre – San León Magno.
Lunes 11 de noviembre – San Martín de Tours, obispo.
Martes 12 de noviembre – San Josafat, obispo y mártir.
Miércoles 13 de noviembre – Santa Francisca Xavier Cabrini, virgen.
Jueves 14 de noviembre – San Nicolás Tavelic, OFM, presbítero, y compañeros, mártires.
Viernes 15 de noviembre – San Alberto Magno.
Sábado 16 de noviembre – Santa Margarita de Escocia.
Domingo 17 de noviembre – Santa Isabel de Hungría.
Lunes 18 de noviembre – Dedicación de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo.
Martes 19 de noviembre – San Barlaán.
Miércoles 20 de noviembre – San Dasio.
Jueves 21 de noviembre – Presentación de la Santísima Virgen María.
Viernes 22 de noviembre – Santa Cecilia, virgen y mártir.
Sábado 23 de noviembre – Beato Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir.
Domingo 24 de noviembre – Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
Lunes 25 de noviembre – San Erasmo.
Martes 26 de noviembre – San Leonardo de Puerto Mauricio, OFM, presbítero.
Miércoles 27 de noviembre – San Francisco Antonio Fasani, presbítero.
Jueves 28 de noviembre – Día de Acción de Gracias.
Viernes 29 de noviembre – Todos los Santos de la Orden Seráfica.
Sábado 30 de noviembre – San Andrés, apóstol.
