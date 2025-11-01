Santoral del 1° de noviembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Todos los Santos

El Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, es una festividad cristiana que honra a todos los santos conocidos y desconocidos del cielo. Es un día en el que la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas reconocen la santidad y la vida ejemplar de aquellos que han vivido una vida de fe y virtud.

La festividad tiene sus raíces en la tradición cristiana primitiva, cuando los mártires y los santos eran recordados y venerados en sus aniversarios de muerte. Con el tiempo, la Iglesia instituyó el Día de Todos los Santos como una celebración común para honrar a todos los santos, tanto aquellos que son conocidos por nombre como aquellos cuyas identidades son desconocidas.

En muchos países, el Día de Todos los Santos es un día de fiesta y se celebra con visitas a los cementerios para recordar a los seres queridos fallecidos y rezar por sus almas. También es usual encender velas en las tumbas de los santos y ofrecer oraciones en su honor.

El Día de Todos los Santos es una oportunidad para reflexionar sobre el ejemplo de los santos y para renovar nuestro compromiso con una vida de fe y virtud. Nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad y que podemos encontrar inspiración y ayuda en la comunidad de los santos en el cielo.

En la festividad de Todos los Santos, los fieles celebran la comunión de los santos y la promesa de vida eterna en Dios. Es un día para dar gracias por el testimonio de los santos y para pedir su intercesión en nuestras vidas y necesidades.

Día por día, el santoral católico de noviembre 2025

Viernes 1 de noviembre – Todos los Santos.

Sábado 2 de noviembre – Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.

Domingo 3 de noviembre – San Martín de Porres.

Lunes 4 de noviembre – San Carlos Borromeo, obispo.

Martes 5 de noviembre – Conmemoración de Todos los Difuntos de la Orden Seráfica.

Miércoles 6 de noviembre – San Leonardo.

Jueves 7 de noviembre – San Enguelberto.

Viernes 8 de noviembre – Beato Juan Duns Escoto, presbítero.

Sábado 9 de noviembre – Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán.

Domingo 10 de noviembre – San León Magno.

Lunes 11 de noviembre – San Martín de Tours, obispo.

Martes 12 de noviembre – San Josafat, obispo y mártir.

Miércoles 13 de noviembre – Santa Francisca Xavier Cabrini, virgen.

Jueves 14 de noviembre – San Nicolás Tavelic, OFM, presbítero, y compañeros, mártires.

Viernes 15 de noviembre – San Alberto Magno.

Sábado 16 de noviembre – Santa Margarita de Escocia.

Domingo 17 de noviembre – Santa Isabel de Hungría.

Lunes 18 de noviembre – Dedicación de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo.

Martes 19 de noviembre – San Barlaán.

Miércoles 20 de noviembre – San Dasio.

Jueves 21 de noviembre – Presentación de la Santísima Virgen María.

Viernes 22 de noviembre – Santa Cecilia, virgen y mártir.

Sábado 23 de noviembre – Beato Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir.

Domingo 24 de noviembre – Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

Lunes 25 de noviembre – San Erasmo.

Martes 26 de noviembre – San Leonardo de Puerto Mauricio, OFM, presbítero.

Miércoles 27 de noviembre – San Francisco Antonio Fasani, presbítero.

Jueves 28 de noviembre – Día de Acción de Gracias.

Viernes 29 de noviembre – Todos los Santos de la Orden Seráfica.

Sábado 30 de noviembre – San Andrés, apóstol.