Santoral del mes: a quién rezarle en octubre 2025, día por día
Cada mes, la Iglesia Católica celebra a sus santos y mártires otorgándole un día especial para elevar oraciones y gracias. Conocé acá a qué santos rezarle durante octubre 2025, día por día.
Descubrí acá el santoral católico de octubre 2025, día por día. La Iglesia Católica dedica cada mes a honrar a sus santos, vírgenes y mártires, figuras clave por su fe y dedicación a expandir el mensaje cristiano.
Consultá este calendario católico para saber qué santo se celebra hoy, elevar una oración o dejar una gracia a quienes se recuerda a lo largo de este décimo mes del año.
Santoral católico octubre 2025: día por día, a quién rezarle
1 de octubre – Sta. Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora
2 de octubre – Santos Ángeles custodios
3 de octubre – San Francisco de Borja, presbítero
4 de octubre – San Francisco de Asís, fundador
5 de octubre – San Froilán, obispo
6 de octubre – San Bruno, presbítero y fundador
7 de octubre – Ntra. Sra. del Rosario
8 de octubre – San Juan de Jesús
9 de octubre – San Luis Beltrán, presbítero
10 de octubre – Santo Tomás de Villanueva, obispo
11 de octubre – Sta. Soledad Torres Acosta, virgen y fundadora
12 de octubre – Nuestra Señora del Pilar
13 de octubre – San Eduardo III, rey de Inglaterra
14 de octubre – San Calixto I, Papa y mártir
15 de octubre – Sta. Teresa de Jesús, virgen y doctora
16 de octubre – Santa Margarita María de Alacoque, virgen
17 de octubre – San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
18 de octubre – San Lucas, evangelista
19 de octubre – San Pablo de la Cruz, presbítero y fundador
20 de octubre – Santa Juana de Arco, virgen y mártir
21 de octubre – San Hilarión, anacoreta
22 de octubre – Santas Nunila y Alodia
23 de octubre – San Juan de Capistrano, presbítero
24 de octubre – San Antonio María Claret, obispo y fundador
25 de octubre – Santos Crisanto y Daría
26 de octubre – San Virilio de Leyre
27 de octubre – Santos Vicente, Sabina y Cristeta
28 de octubre – San Simón y San Judas, apóstoles
29 de octubre – San Narciso
30 de octubre – Santa Dorotea
31 de octubre – San Alonso Rodríguez, religioso
