Santoral del 11 de noviembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Martín de Tours

San Martín de Tours fue un santo del siglo IV nacido en Hungría, conocido por su generosidad y caridad hacia los más necesitados. Martín nació en una familia pagana, pero se convirtió al cristianismo en su juventud y dedicó su vida al servicio de Dios y de los demás.

Uno de los episodios más famosos de la vida de San Martín ocurrió cuando era soldado romano. En un frío día de invierno, Martín encontró a un mendigo temblando de frío. Sin dudarlo, Martín partió su capa en dos y dio la mitad al mendigo. Esa noche, Martín tuvo un sueño en el que vio a Jesucristo usando la mitad de su capa. Este acto de caridad se convirtió en una de las historias más conocidas sobre San Martín.

Después de dejar el ejército, Martín se convirtió en monje y luego en obispo de Tours, en Francia. Durante su episcopado, se destacó por su celo misionero, su cuidado pastoral y su atención a los más necesitados.

San Martín de Tours es venerado como patrono de los pobres, los mendigos, los soldados, los caballos, los albañiles y muchas otras causas. Su festividad se celebra el 11 de noviembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida de santidad y su ejemplo de caridad y servicio a los demás.

Oración a San Martín de Tours

Bienaventurado San Martín Caballero,

lleno del Espíritu del Señor,

tuviste siempre inagotable caridad con el necesitado.

Tú que lleno de amor y generosidad

cuando viste al mendigo que se congelaba de frío,

sin saber que en verdad era Cristo,

no dudaste en darle la mitad de tu capa,

y no se la diste entera

pues la otra mitad era del ejército Romano;

tú, que no buscabas reconocimientos

si no solo favorecer al prójimo,

encontraste gloria ante el Señor,

y cuando el Salvador se te apareció

vestido con la media capa para agradecer tu gesto

y te dijo «hoy me cubriste con tu manto»,

decidiste no servir más en el ejército

y dedicar tu vida a Dios y a la salvación de almas,

siendo desde entonces propagador de la fe

y santo hombre entregado a quien lo precisara.

Glorioso san Martín

tú que obraste milagros y prodigios

que con alegría, amabilidad y la más exquisita bondad

te ganaste los corazones de todos

y no dejaste de trabajar por su bienestar,

tiéndeme tu mano y ayúdame a salir

de todas las carencias y problemas económicos

que ahora me afligen y causan desasosiego.

Glorioso san Martín, bendito patrón mío,

te pido con gran fe y humildad

me consigas de Dios, la fuente de todas las Misericordias

que mis caminos en esta tierra, mi trabajo y mis empeños

se limpien y abran con claridad.

En el nombre de Dios Todopoderoso,

Señor San Martín de Tours,

aleja todo lo que me perjudica.

Oh santo alivio, préstame tu santo amparo;

ayúdame, te lo ruego en estos malos momentos:

(pedir aquí lo que se necesita)

Tú que tienes, noble san Martín, milagroso poder;

lleva mis súplicas cuanto antes a los Cielos,

pide para mi casa todo lo bueno,

que los agobios, ruinas y pobrezas se vayan

y la buena suerte entre en mi trabajo (o negocio)

y con ella la abundancia y prosperidad, para poder ayudar a todos los necesitados.

San Martín, bendito obispo de Tours,

que tus virtudes y caridad me acompañen siempre,

yo no dejaré de rezar y agradecer al Altísimo

los favores concedidos,

y seré caritativo con todos

mis hermanos y necesitados.

San Martín intercede por mí,

y líbrame y protégeme de todo mal.

Amén.