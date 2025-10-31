Santoral católico de noviembre 2025: qué santo se celebra cada día y a quién rezarle

Noviembre 2025 llega con un profundo significado en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Es un mes que se inaugura con dos de las fechas más solemnes del año, dedicadas a la memoria y la oración, y que concluye con la celebración de grandes apóstoles y la antesala del Adviento.

Para los fieles, este santoral no es solo un almanaque, sino una guía de servicio espiritual: una oportunidad diaria para conocer y encomendarse a los santos, beatos y mártires que marcaron la historia de la fe. Aquí repasamos las fechas clave y el calendario completo para tus oraciones de noviembre 2025.

Santoral: las fechas centrales de la fe en noviembre 2025

Antes de la guía diaria, destacamos las jornadas que marcan el ritmo espiritual de noviembre 2025:

1 de noviembre (Sábado) – Día de Todos los Santos: Es la gran solemnidad en la que la Iglesia celebra a todos los santos, tanto los canonizados como aquellos anónimos que ya gozan de la presencia de Dios. Es un día de esperanza que recuerda la vocación universal a la santidad.

2 de noviembre (Domingo) – Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos: Tras honrar a los santos, la fe se vuelca en la oración por las almas de quienes han fallecido. Es una jornada de recuerdo, misas y visitas a los cementerios para rezar por el eterno descanso de los seres queridos.

21 de noviembre (Viernes) – Presentación de la Santísima Virgen María: Una fiesta mariana que conmemora la presentación de la Virgen María en el Templo de Jerusalén durante su niñez, un acto de consagración a Dios.

23 de noviembre (Domingo) – Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo: Esta fiesta (que en 2025 se celebra el 23 de noviembre) cierra el Año Litúrgico. Es un día para reconocer a Cristo como el centro y soberano de toda la creación y de la historia.

30 de noviembre (Domingo) – San Andrés, apóstol: El mes cierra con la fiesta de San Andrés, el primer apóstol llamado por Jesús y hermano de San Pedro.

Santoral de noviembre 2025: guía de servicio día por día

Este es el calendario completo para saber a qué santo rezarle cada día del mes de noviembre 2025: