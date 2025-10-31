Santoral católico de noviembre 2025: qué santo se celebra cada día y a quién rezarle
Noviembre es un mes central para la fe, marcado por la memoria de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. Conocé el calendario completo, día por día, para saber a qué santo encomendar tus oraciones.
Noviembre 2025 llega con un profundo significado en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Es un mes que se inaugura con dos de las fechas más solemnes del año, dedicadas a la memoria y la oración, y que concluye con la celebración de grandes apóstoles y la antesala del Adviento.
Para los fieles, este santoral no es solo un almanaque, sino una guía de servicio espiritual: una oportunidad diaria para conocer y encomendarse a los santos, beatos y mártires que marcaron la historia de la fe. Aquí repasamos las fechas clave y el calendario completo para tus oraciones de noviembre 2025.
Santoral: las fechas centrales de la fe en noviembre 2025
Antes de la guía diaria, destacamos las jornadas que marcan el ritmo espiritual de noviembre 2025:
- 1 de noviembre (Sábado) – Día de Todos los Santos: Es la gran solemnidad en la que la Iglesia celebra a todos los santos, tanto los canonizados como aquellos anónimos que ya gozan de la presencia de Dios. Es un día de esperanza que recuerda la vocación universal a la santidad.
- 2 de noviembre (Domingo) – Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos: Tras honrar a los santos, la fe se vuelca en la oración por las almas de quienes han fallecido. Es una jornada de recuerdo, misas y visitas a los cementerios para rezar por el eterno descanso de los seres queridos.
- 21 de noviembre (Viernes) – Presentación de la Santísima Virgen María: Una fiesta mariana que conmemora la presentación de la Virgen María en el Templo de Jerusalén durante su niñez, un acto de consagración a Dios.
- 23 de noviembre (Domingo) – Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo: Esta fiesta (que en 2025 se celebra el 23 de noviembre) cierra el Año Litúrgico. Es un día para reconocer a Cristo como el centro y soberano de toda la creación y de la historia.
- 30 de noviembre (Domingo) – San Andrés, apóstol: El mes cierra con la fiesta de San Andrés, el primer apóstol llamado por Jesús y hermano de San Pedro.
Santoral de noviembre 2025: guía de servicio día por día
Este es el calendario completo para saber a qué santo rezarle cada día del mes de noviembre 2025:
- Sábado 1: Solemnidad de Todos los Santos.
- Domingo 2: Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos.
- Lunes 3: San Martín de Porres (conocido como «el santo de la escoba», patrono de la justicia social y los barberos).
- Martes 4: San Carlos Borromeo, obispo (gran reformador de la Iglesia).
- Miércoles 5: Conmemoración de Todos los Difuntos de la Orden Seráfica (Franciscanos).
- Jueves 6: San Leonardo.
- Viernes 7: San Enguelberto.
- Sábado 8: Beato Juan Duns Escoto, presbítero.
- Domingo 9: Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán (la Catedral de Roma, madre de todas las iglesias).
- Lunes 10: San León Magno, Papa y doctor de la Iglesia.
- Martes 11: San Martín de Tours, obispo (famoso por el gesto de cortar su capa para compartirla con un mendigo).
- Miércoles 12: San Josafat, obispo y mártir.
- Jueves 13: Santa Francisca Xavier Cabrini, virgen (patrona de los inmigrantes).
- Viernes 14: San Nicolás Tavelic y compañeros mártires.
- Sábado 15: San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia (patrono de los científicos).
- Domingo 16: Santa Margarita de Escocia.
- Lunes 17: Santa Isabel de Hungría (ejemplo de caridad y servicio a los pobres).
- Martes 18: Dedicación de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo (en Roma).
- Miércoles 19: San Barlaán.
- Jueves 20: San Dasio.
- Viernes 21: Presentación de la Santísima Virgen María.
- Sábado 22: Santa Cecilia, virgen y mártir (patrona de la música y los músicos).
- Domingo 23: Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. (La lista fuente también menciona al Beato Miguel Agustín Pro, presbítero y mártir).
- Lunes 24: San Erasmo.
- Martes 25: San Leonardo de Puerto Mauricio, presbítero.
- Miércoles 26: San Francisco Antonio Fasani, presbítero.
- Jueves 27: Todos los Santos de la Orden Seráfica (Franciscanos).
- Viernes 28: Día sin un santo principal; se puede rezar según la liturgia del día.
- Sábado 29: Día sin un santo principal; se puede rezar según la liturgia del día.
- Domingo 30: San Andrés, apóstol.
