Santoral del 13 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Hipólito

San Hipólito fue un sacerdote, teólogo y mártir cristiano del siglo III, venerado como santo en la Iglesia Católica. Nació alrededor del año 170 y murió en el año 235.

Hipólito fue uno de los primeros teólogos de la Iglesia y escribió numerosas obras, muchas de las cuales se centraban en la interpretación de las Escrituras y en la defensa de la fe cristiana contra las herejías de su tiempo. Entre sus escritos más conocidos se encuentra el tratado ‘Refutación de todas las herejías’.

Inicialmente, Hipólito se opuso al Papa Calixto I y fue elegido antipapa por un grupo disidente. Sin embargo, con el tiempo, se reconcilió con la Iglesia y con el Papa Ponciano. Ambos fueron arrestados durante la persecución del emperador Maximino el Tracio y exiliados a las minas de Cerdeña, donde murieron como mártires.

San Hipólito es conocido por su defensa de la ortodoxia cristiana y por su contribución al desarrollo de la liturgia y la teología de la Iglesia. Su vida y obra siguen siendo una fuente de inspiración para los estudiosos y fieles cristianos.

La festividad de San Hipólito se celebra el 13 de agosto en el calendario litúrgico católico. Es considerado un testigo de la fe y un ejemplo de reconciliación y unidad en la Iglesia.

Oración a San Hipólito

Te rogamos, Señor, que el glorioso martirio de tus santos aumente en nosotros los deseos de amarte y fortalezca la fe en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.