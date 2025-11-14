Santoral del 14 de noviembre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a San Serapio de Argelia

San Serapio de Argelia fue un mártir cristiano que vivió en el siglo IV en la región que ahora es Argelia. Poco se sabe con certeza sobre su vida, pero se cree que fue un cristiano devoto que sufrió el martirio por su fe durante las persecuciones romanas.

Serapio fue conocido por su valentía y firmeza en la fe, incluso frente a la persecución y el martirio. Se dice que mantuvo su fe inquebrantable hasta el final, dando testimonio del poder del Evangelio, incluso en medio de la adversidad.

La devoción a San Serapio de Argelia perdura hasta el día de hoy, y es venerado como un mártir y un testigo valiente de la fe cristiana. En su festividad, los fieles recuerdan su vida santa y buscan su intercesión en sus propias vidas y necesidades espirituales, confiando en su poderosa ayuda en el camino de la santidad.

Oración a San Serapio

Oh poderoso San Serapio, mártir de Cristo, intercede ante nuestro Señor por los enfermos para que pronto se recuperen y puedan dar gloria a Dios. Amén.