Santoral del 15 de octubre 2025: por qué la Iglesia celebra hoy a Santa Teresa de Jesús

Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila, fue una mística, escritora y reformadora religiosa española del siglo XVI. Nació el 28 de marzo de 1515 en Gotarrendura, España, y murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, España.

Teresa de Jesús es una de las figuras más destacadas de la historia de la espiritualidad cristiana y una de las grandes escritoras místicas de todos los tiempos. Fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas y promovió una reforma dentro de la Orden del Carmen, buscando un retorno a la vida monástica contemplativa y austera.

Sus obras, incluyendo el famoso libro «El Castillo Interior» y «Camino de Perfección», son consideradas clásicos de la literatura espiritual. Teresa de Jesús fue una ferviente defensora de la oración contemplativa y la búsqueda de la unión con Dios.

Fue canonizada como santa por el papa Gregorio XV en 1622 y proclamada Doctora de la Iglesia por el papa Pablo VI en 1970. Su fiesta se celebra el 15 de octubre en el calendario litúrgico católico, en memoria de su vida de santidad y su contribución a la espiritualidad cristiana.

Oración a Santa Teresa de Jesús

Oh, Santa Teresa, Virgen seráfica, querida esposa de Tu Señor Crucificado, tú, quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era verle adorado

por todos los hombres.

Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios, la Bondad suprema, aun estando en gozo o en dolor, porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, tú, que eres tan poderosa con Dios, que yo me llene de fuego, como tú, con el santo amor de Dios.

Amén.