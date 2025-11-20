Santoral del 20 de noviembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Edmundo

San Edmundo fue un rey anglosajón de East Anglia en el siglo IX y es considerado un mártir cristiano. Nació alrededor del año 841 y ascendió al trono alrededor del año 855. Edmundo gobernó con justicia y mostró una fuerte devoción por su fe cristiana.

Durante su reinado, East Anglia fue invadida por los vikingos daneses. Edmundo se negó a renunciar a su fe cristiana y resistió a los invasores, pero fue capturado por ellos en el año 869.

Los invasores intentaron persuadir a Edmundo para que renunciara a su fe, pero él se negó y fue torturado y ejecutado por su negativa. Según la tradición, fue atado a un árbol y muerto por flechas en una colina en lo que ahora es Suffolk, Inglaterra.

San Edmundo es venerado como un mártir cristiano y patrón de Suffolk. Su festividad se celebra el 20 de noviembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida santa y su valentía en defensa de su fe.

Oración a San Edmundo

Oh Señor, en tus manos encomiendo mi alma y la de mi familia. Te pido la gracia de ser fiel a Ti y a las personas que me has llamado a servir, como lo fue San Edmundo. Concédeme el coraje para no mezclar las enseñanzas del mundo con la verdad y la valentía para hacer tu voluntad. San Edmundo, ruega por nosotros.