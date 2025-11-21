Santoral del 21 de noviembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Agapito

San Agapito de Cesarea fue un mártir cristiano que vivió en el siglo III en Cesarea, una ciudad en la región que ahora es Turquía. Se le recuerda por su valentía y su testimonio de la fe durante las persecuciones contra los cristianos en la época romana.

Agapito era un soldado romano que se convirtió al cristianismo y se negó a renunciar a su fe, incluso cuando fue amenazado con la muerte si no adoraba a los dioses paganos. Como resultado de su valentía, fue arrestado y sometido a tortura, pero se mantuvo firme en su fe hasta el final.

Finalmente, Agapito fue ejecutado por su fe en Cesarea, convirtiéndose en mártir por su testimonio de Cristo. Su valentía y su ejemplo de fidelidad han sido recordados y venerados por los cristianos a lo largo de los siglos.

La festividad de San Agapito de Cesarea se celebra el 21 de noviembre en el calendario litúrgico, en memoria de su vida santa y su testimonio de la fe cristiana en medio de la persecución.

Oración a San Agapito

Permíteme, San Agapito Papa, mi salutación más fervorosa. Derrama sobre nosotros la fe, con tu mirada amorosa. Que nuestros corazones estén unidos, glorificándote hasta el infinito, y perdure para siempre, a través de siglos y siglos. Amén