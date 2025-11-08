Santoral del 8 de noviembre 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Adeodato

San Adeodato, también conocido como Adeodato I, fue Papa de la Iglesia Católica durante el siglo VII. Nació en Roma y se convirtió en el 68° Papa en el año 615.

San Adeodato se destacó por su firme defensa de la fe cristiana en un momento de turbulencia política y religiosa en Europa. Durante su papado, trabajó para promover la unidad de la Iglesia y para preservar la ortodoxia en medio de las controversias teológicas de la época.

Una de las contribuciones más importantes de San Adeodato fue su papel en la promoción del canto gregoriano en la liturgia de la Iglesia. Se le atribuye la introducción del canto gregoriano en la Misa, lo que ayudó a enriquecer la experiencia espiritual de los fieles.

Además de sus esfuerzos en el ámbito litúrgico, San Adeodato también trabajó para fortalecer la autoridad papal y para defender la Iglesia de las amenazas externas e internas. Su papado se caracterizó por su liderazgo firme y su dedicación al servicio de Dios y de su pueblo.

San Adeodato es venerado como santo en la Iglesia Católica, y su festividad se celebra el 8 de noviembre en el calendario litúrgico. En este día, los fieles recuerdan su vida y su legado de fe y servicio, y buscan su intercesión en sus propias vidas y necesidades espirituales.

Oración a San Adeodato

Padre bueno y misericordioso.

Te pedimos por intercesión de tu representante en la tierra Adeodato I, a quien llamaste a servirte como Pastor de tu Iglesia, que al igual que él sepamos hacer tu voluntad por el tiempo que desees tenernos en esta tierra, con firmeza, alegría, esperanza y misericordia.

Por los méritos de tu hijo Jesucristo.

Amén.