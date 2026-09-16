Presupuesto 2027 en el Congreso: cuándo comienza a debatirse en Diputados y qué dice el proyecto

El gobierno de Javier Milei giró formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, pero la verdadera pulseada legislativa ya tiene fecha en el calendario. El oficialismo definió que el debate en comisiones arrancará la primera semana de octubre, marcando el inicio de un «poroteo» contrarreloj para asegurar los votos de los bloques aliados y garantizar, por cuarto año consecutivo, el superávit financiero.

La estrategia de presentación rompe con la tradición y con el estilo libertario del año pasado. Esta vez, ni el Presidente ni el ministro de Economía, Luis Caputo, irán al Parlamento a defender la iniciativa.

La «ley de leyes» será defendida por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Hacienda, Carlos Guberman, quienes deberán poner la cara ante los reclamos de la oposición a partir del miércoles 7 de octubre.

Dólar, inflación y el plan macroeconómico: qué dice el presupuesto 2027

El texto enviado por el Palacio de Hacienda sostiene que la política fiscal iniciada a fines de 2023 está dando resultados y proyecta un escenario optimista para el año electoral.

Como publicó anteriormente este medio, las variables clave que miran los mercados y la política son:

Cotización del dólar: un tipo de cambio promedio anual de $1728 .

un tipo de cambio promedio anual de . Inflación proyectada: una suba de precios promedio del 21,1% para todo el 2027.

una suba de precios promedio del para todo el 2027. Actividad económica: un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% .

un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del . Salarios: una recomposición del salario promedio del 25,4% , ganándole por 4 puntos a la inflación.

una recomposición del salario promedio del , ganándole por 4 puntos a la inflación. Balanza comercial: exportaciones por US$ 130 mil millones, dejando un saldo a favor de US$ 15 mil millones.

«El Presupuesto refuerza el compromiso inclaudicable de sostener el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar la eliminación de la inflación y fortalecer la macroeconomía», detalla el documento oficial.

La agenda de octubre y la llave de los aliados

Fuentes parlamentarias confirmaron que el titular de la Comisión de Presupuesto, el libertario Bertie Benegas Lynch, convocará al trabajo formal la semana del 5 de octubre. El oficialismo espera primero despejar de la agenda los debates urgentes sobre endeudamiento y la emergencia en discapacidad.

En los despachos de la mesa chica, liderada por Karina Milei, saben que los números están ajustados. La Libertad Avanza depende del respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales clave como La Neuquinidad y Por Santa Cruz.

Aún con el apoyo de las provincias, al Gobierno le faltan al menos una decena de votos. El debate de octubre transformará al Presupuesto 2027 en la principal moneda de cambio para destrabar otras negociaciones urgentes, como la eliminación de las PASO y las modificaciones al régimen del Banco Central.