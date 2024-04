Se reanuda el servicio de transporte entre Viedma y El Cóndor: será con minivans y combis

El servicio de transporte público entre Viedma y El Cóndor, suspendido sorpresivamente la semana pasada, pronto volverá a estar en funcionamiento con una nueva modalidad. En lugar de los colectivos tradicionales, minivans y combis serán los encargados de cubrir esta ruta de manera temporal.

El intendente Marcos Castro proporcionó detalles sobre los cambios que se implementarán, en una entrevista con radio El Cóndor. El municipio asumirá la responsabilidad de contratar este servicio por un período de 3 meses, durante el cual se realizarán evaluaciones constantes.

Aunque la nueva tarifa será más elevada que la anterior, el municipio subsidiará una parte significativa del costo para garantizar su accesibilidad a los residentes. El pago se realizará mediante una tarjeta municipal.

Se establecerán tres frecuencias diarias, ajustadas según la demanda de los usuarios, siendo la última frecuencia a las 21, el horario más solicitado según una encuesta realizada por radio El Cóndor.

La suspensión del servicio anterior se debió a la falta de subsidios nacionales y a la baja rentabilidad de la línea

Según el intendente Castro, «la empresa entiende de que no puede seguir brindando el servicio porque la tarifa no le permite cubrir los gastos mínimos de funcionamiento, porque la linea entiende que no es rentable por la cantidad de pasajeros que se plantean y porque no hay un subsidio ni nacional, ni provincial, ni municipal, porque es una linea que esta por fuera del contrato de concesión, es entendible la postura de la empresa, la respetamos, pero nos vimos obligados a buscar otras alternativas».

«Se está considerando la implementación de colectivos más pequeños, como minivans o traffics, con capacidad para transportar entre 15 y 30 pasajeros. La tarifa actualmente esta en $900, la idea era tenerla entre $1000 y $1400 pesos, estamos viendo el rango que nos permita cubrir el costo que va a traer actualizado tener ese servicio», contó el intendente en radio El Cóndor.

El Municipio está en proceso de gestionar una nueva licitación para un servicio de transporte público a largo plazo, con características similares pero mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad.