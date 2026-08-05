La Embajada de EE.UU. ratificó sus advertencias sobre Huawei y Calf contestó: «Nuestra red no es china»

La disputa por el tendido de telecomunicaciones y el manejo de datos en Neuquén sumó este miércoles 5 de agosto un nuevo capítulo. Luego de que salieran a la luz comunicaciones donde la Embajada de Estados Unidos advertía sobre posibles restricciones de visas a directivos de CALF por sus vínculos con la tecnológica china Huawei, Calf emitió un contundente descargo para dar precisiones sobre su matriz tecnológica y solicitar la intervención de la Cancillería argentina.

La situación, que había sido adelantada la semana pasada por Diario RÍO NEGRO, tomó mayor relevancia nacional durante la mañana de hoy cuando el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ratificó abiertamente la postura de su país en una entrevista con el diario Clarín.

En ese diálogo, el diplomático encuadró el avance de Huawei en Neuquén como un tema de «seguridad nacional» para Washington, recordando la premisa de su gobierno de que el ingreso a Estados Unidos «es un privilegio, no un derecho».

Lamelas subrayó que las personas y entidades que socaven dicha seguridad no gozarán de ese privilegio. Según la información publicada por el medio porteño, la advertencia alcanzaría a unas 18 personas que integran la conducción y la sindicatura de la cooperativa.

Frente a la confirmación de estas declaraciones, CALF publicó un comunicado en el que rechazó las formas elegidas por la diplomacia norteamericana y desmintió que su red dependa exclusivamente del país asiático.

Cuál fue la respuesta de Calf a la Embajada de Estados Unidos

La cooperativa neuquina coincidió con el embajador en que «la seguridad de la infraestructura es un tema serio», y recordó que operan la red eléctrica desde 1933 y que son los primeros interesados en preservarla. Sin embargo, expusieron la informalidad con la que se canalizaron las preocupaciones.

«Pedimos por escrito, el 29 de julio, que esa preocupación se nos formulara con fundamento técnico. A la fecha no hemos recibido ninguna objeción técnica. Lo que recibimos fue un mensaje de WhatsApp sobre visas«, señaló la entidad.

El episodio remite al 12 de julio pasado, cuando un agregado económico de la embajada comenzó a enviar mensajes instantáneos al teléfono particular de un gerente de CALF. En esos textos se hacía referencia a la política de restricción de visas para quienes expandieran las operaciones de Huawei y se consultaba si existía la posibilidad de cancelar la iniciativa.

Para la cooperativa, apuntar directamente a un empleado resultó una vía inadecuada. «Una cosa es que un Estado decida sobre sus visas; otra es que esa posibilidad se invoque por un canal informal, ante un trabajador, junto con la pregunta de si puede cancelarse un proyecto que solo compete a los órganos de gobierno«, plantearon desde la conducción, asumiendo la total responsabilidad institucional de las decisiones adoptadas.

Ante la falta de respuestas a sus consultas formales enviadas a la Embajada a fines de julio, CALF decidió enviar una nota a la Cancillería argentina (Ministerio de Relaciones Exteriores) solicitando que «arbitre los medios y realice las gestiones que estime conducentes».

Al mismo tiempo, la cooperativa emitió una aclaración dudas sobre su matriz tecnológica: «La red de CALF no es una red china». La dirección de la entidad explicó que no toman partido «en una disputa entre potencias» y detallaron que cuentan con una infraestructura compuesta por multiproveedores.

En este sentido, indicaron que el proyecto con Huawei avanzó por haber ofrecido la mejor combinación de «calidad, precio y financiamiento», y remarcaron que el equipamiento consiste de un ecosistema de origen norteamericano y europeo, también.

A modo de ejemplo, el comunicado enumeró que CALF le compra regularmente equipos a proveedores estadounidenses como los servidores HPE (Hewlett Packard Enterprise) y sistemas de energía APC y Eaton. A esto se suman routers y switches de fabricación europea (MikroTik) y equipos UPS de origen suizo (ABB).

«Nuestro criterio es y seguirá siendo el mejor servicio al mejor precio para los usuarios de Neuquén», reafirmaron.

En el tramo final del descargo, CALF invitó a dimensionar el «trato singular» que recibió la entidad neuquina en comparación con otras compañías de servicios del país.

Desde la cooperativa recordaron que la tecnología de Huawei se encuentra operando ampliamente en toda la infraestructura de telecomunicaciones y energía de la Argentina, incluyendo a las operadoras de primera línea a nivel nacional y a otras empresas energéticas provinciales. Pese a ello, destacaron que «hasta donde esta Cooperativa ha podido conocer, no se han dirigido comunicaciones equivalentes a ninguna de ellas«.