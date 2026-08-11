CALF aclaró su vínculo con Huawei en el Congreso y mañana se reúne con la Embajada de Estados Unidos

El conflicto entre la cooperativa CALF y la Embajada de Estados Unidos se trasladará este miércoles a la sede diplomática del país norteamericano en Buenos Aires con el objetivo de realizar un encuentro entre las partes y retomar el diálogo.

La polémica se generó el mes pasado, cuando el gerente de Tecnología de la distribuidora de energía, Sergio Fernández Novoa, recibió un mensaje de un agregado comercial de la delegación estadounidense en Argentina -identificado como Andrew Dilts– en la que se le advertía por el vínculo entre la empresa neuquina y la compañía china Huawei en materia de telecomunicaciones y manejo de datos digitales.

El origen del conflicto en la exposición de CALF

Luego de que el tema escalara en la escena pública y derivara en una serie de pronunciamientos tanto de China como del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, este martes la Cámara de Diputados de la Nación convocó a directivos de CALF para que dieran su versión de los hechos denunciados.

El descargo se hizo en la comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, donde la empresa que se encarga de la distribución eléctrica de la capital aseguró que se trató de una «intromisión» sobre una firma de origen argentino.

Según informaron frente a los diputados, la controversia tuvo su origen en un mensaje dirigido a Fernández Novoa en la que se le solicitaba un encuentro por las relaciones comerciales establecidas con la compañía tecnológica china.

Ante la imposibilidad de llevar adelante esa reunión, ya que el gerente no estaba en el país, desde la embajada le reiteraron que necesitaban verse cuanto antes y que, de no haber respuestas, avanzarían con el retiro de las visas para la cúpula dirigencial de la cooperativa.

La secretaria general de CALF, Yenny Fonfach, cuestionó con los legisladores la actitud de la representación norteamericana, asegurando que las entidades cooperativas tienen autoridad suficiente como para velarse por sus propios medios por ley nacional, y consideró que se trató de una intromisión frente a «nuestra autonomía».

«No tenemos exclusividad con ninguna marca»

Fernández Novoa, quien también asistió a la comisión junto al vicepresidente segundo, Carlos Quintriqueo, relató lo ocurrido y precisó que la entidad mantiene acuerdos comerciales con empresas no solo de China, sino también de Estados Unidos, Europa, otros países de Asia y América Latina.

Sostuvo que un hecho como este impacta en la soberanía de la cooperativa, pero también «en nuestra soberanía como país, como provincia». De acuerdo a su testimonio, al ser contactado por el agregado de la embajada, le dijeron que un funcionario de la Provincia había facilitado su número de teléfono.

El planteo se hizo alrededor de un principio de acuerdo para la construcción de un data center junto a Huawei en la ciudad de Neuquén. Fernández Novoa, si bien confirmó la existencia de la propuesta, dijo que «ni siquiera estamos absolutamente seguros» de que esta inversión se vaya a materializar junto a la firma china.

Señaló que esta marca, además, tiene una extensa presencia en Argentina, al punto de firmar convenios comerciales con empresas que hoy trabajan en Vaca Muerta y hasta con organismos públicos, entre los que citó a ARCA y Trenes Argentinos.

Dijo que la propuesta de Huawei se refería a la «estructura» para el data center y no para el hardware que administrará los datos en sí, sección en la que también se utilizarán elementos de otros países, incluido Estados Unidos. «No tenemos una relación de exclusividad con ninguna marca«, remarcó el exdiputado provincial.

Un planteo para los gobiernos

Quintriqueo respaldó la posición de la cooperativa al señalar que se trata de una organización con una importante tradición en la ciudad de Neuquén porque, entre otras cosas, su fundación tuvo lugar antes de que la propia provincia dejase de ser territorio nacional.

Analizó que lo ocurrido con la delegación de Estados Unidos «fue un ataque» y habló de un «sentimiento de orfandad» por la falta de acompañamiento de la Cancillería y el Gobierno nacional, que, según afirmó, «recibió copias de todas nuestras actuaciones» con la embajada, pero no se pronunció.

Ante la consulta del diputado Germán Martínez sobre la existencia de un contacto por parte del Ejecutivo provincial, el secretario de ATE en Neuquén dijo que hasta el momento no hubo ninguna comunicación y que «muchas veces los silencios hablan».

Fonfach, en respuesta al mismo legislador y jefe del bloque de Unión por la Patria, indicó que la reunión de mañana fue pautada luego de que CALF enviara una nota dirigida al embajador Lamelas para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido.

En el documento, dijo, les reiteraron que los mensajes recibidos por Fernández Novoa «reflejaban fielmente la política de Estados Unidos«. «La expectativas que tenemos es que podamos mostrar nuestra preocupación y que esta se transforme en diálogo y respuestas para las preguntas que tenemos», añadió.

Martínez propuso convocar a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos para que también brinden detalles del suceso. La solicitud fue respaldada por Aldo Leiva (Unión por la Patria), quien estuvo a cargo de presidir el encuentro.

Buena parte exposición no contó con la participación de La Libertad Avanza, ya que sus diputados decidieron retirarse.