Mataron a un hombre y hay dos heridos graves tras una violenta pelea en Neuquén: buscan a los autores

Dos agresores que llegaron en una camioneta desataron este domingo por la tarde un violento episodio en el barrio Sapere de Neuquén. El ataque terminó con un hombre de 43 años muerto y sus dos hermanos gravemente heridos. El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 frente a una vivienda ubicada en Virgen de Luján y Río Carcarañá.

El comisario inspector Juan Barroso, jefe del Departamento Seguridad Personal de la Policía de Neuquén, confirmó a Diario RÍO NEGRO que la agresión se produjo con un arma blanca, pese a que primero trascendió que había sido el uso de un arma de fuego. Los homicidas aún no fueron detenidos.

El ataque y la riña en la vereda

Según el comisario, los dos agresores llegaron al domicilio y llamaron a uno de los miembros de la familia que vive en el lugar. En ese momento salieron tres personas y se desató una pelea en la vereda. Durante la riña, uno de los hombres que había a atacar llegado exhibió un arma blanca y apuñaló a los tres hermanos.

El mayor de ellos, de 43 años, sufrió heridas intercostales de gravedad y murió producto de las lesiones. Los otros dos fueron auxiliados por un vecino que los trasladó hasta un puesto del SIEN. Desde allí fueron derivados al hospital Castro Rendón, donde permanecen internados.

Investigación en marcha

El caso quedó a cargo del fiscal Andrés Azar. Personal de la División Homicidios intervino en las diligencias iniciales y continúa recabando testimonios, revisando cámaras de vigilancia y solicitando imágenes del centro de monitoreo.

Los investigadores trabajan para identificar la camioneta en la que se movilizaban los agresores. Hasta el momento no hay personas demoradas.