Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este miércoles 19 de noviembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este miércoles 19 de noviembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

7.30 a 12.30 hs: Ciudad Deportiva

Ciudad Deportiva 8.30 a 11.30 hs: Bombeo EPAS Leguizamón

Motivo del corte programado en Neuquén de este miércoles 19 de noviembre

El trabajo será en el primer sector destinado al cambio de transformador por aumento de potencia. Y en el otro punto de la ciudad será para mantenimiento en recinto de transformación.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.