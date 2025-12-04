Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este viernes 5 de diciembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este viernes 5 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este jueves 4 de diciembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos serán este viernes:

De 14 a 15:30: En Agote entre Félix San Martín y Perito Moreno.







Motivo del corte programado en Neuquén de este jueves 4 de diciembre

Los trabajos en el lugar serán para la incorporación de nueva estructura.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas son aproximadas.