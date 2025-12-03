Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte programado de luz para este jueves 4 de diciembre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este jueves 4 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente.

Corte de luz programado en Neuquén este jueves 4 de diciembre: zonas y horarios

CALF informó que los trabajos de reparación serán:

7.30 a 12.30: zona aledaña a Río Negro desde Richieri hasta Democracia; zona aledaña a El Chocón entre Río Negro y Linares.

7.30 a 15.30: isla 132, zona lado Río Negro.

Motivo del corte programado en Neuquén de este jueves 4 de diciembre

Los trabajos en el primer lugar serán para remodelar alimentador de Media Tensión y colocar protección inteligente con telecomando. Mientras que en el segundo sector será para remodelar instalaciones de Media y Baja Tensión por repotenciación.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas afectadas son aproximadas.