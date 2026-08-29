“En cada gesto de rebeldía está Malvinas”: las historias que volvieron a emocionar en Neuquén

La presentación de dos libros sobre Malvinas se realizó en el Auditorio de la Cooperativa CALF en la ciudad de Neuquén. Gentileza.

La guerra de Malvinas terminó hace más de cuatro décadas, pero para quienes estuvieron allí hay historias que todavía necesitan ser contadas. Edgardo Esteban y Aldo Leiva volvieron sobre aquellas experiencias este jueves en Neuquén, durante un encuentro en el que la memoria de la guerra dialogó con los desafíos actuales de la soberanía argentina.

Fue en el auditorio de la Cooperativa CALF, donde se presentaron los libros La última batalla, de Esteban, y Hasta aquí llegué. Aldo Leiva, una historia de Malvinas, escrito por Esteban a partir de la historia del veterano y actual diputado nacional chaqueño. Ambas obras fueron declaradas de interés de la ciudad de Neuquén por el Concejo Deliberante.

Vecinos, dirigentes, legisladores, representantes de organizaciones y excombatientes participaron de la actividad. La presencia de veteranos sumó uno de los momentos más emotivos de una jornada en la que los protagonistas hablaron tanto de lo vivido en 1982 como de las marcas que la guerra dejó después.

De Puerto Argentino a la batalla contra el olvido

Periodista, escritor y exdirector del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Edgardo Esteban fue soldado conscripto durante la guerra de 1982. En La última batalla reconstruye aquella experiencia y, especialmente, lo que ocurrió después: el regreso al continente y la larga pelea para evitar que Malvinas quedara confinada al olvido.

Durante su intervención en Neuquén, Esteban puso especialmente el foco en las nuevas generaciones y su vínculo con la causa Malvinas. Para el excombatiente, existe un proceso de recuperación de esa memoria que encontró también expresiones inesperadas, como el fútbol.

“Estamos ante un gran momento. El fútbol fue el disparador de retomar la malvinización. No todo es barro, es esperanza”, sostuvo. Y mencionó a los jóvenes de la Selección argentina como ejemplo de una generación que, según planteó, volvió a poner en circulación ideas vinculadas con la patria y la soberanía.

Esteban sostuvo que esos jóvenes “se rebelaron ante el poder y mostraron al mundo el significado de soberanía y de patria”, en referencia a la manera en que Malvinas volvió a aparecer como símbolo en expresiones populares y deportivas.

Edgardo Esteban y Aldo Leiva se presentaron en Neuquén en el Auditorio de la Cooperativa CALF en la ciudad. Gentileza.

Aldo Leiva y el momento en que pensó que no podía seguir

La segunda historia presentada fue Hasta aquí llegué, que reconstruye la vida de Aldo Leiva desde su infancia en Chaco hasta las trincheras de Malvinas y su posterior recorrido político. Leiva se convirtió años después en el primer veterano de aquella guerra en ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

El título del libro remite a uno de los episodios más duros de su experiencia. Durante el encuentro, Leiva relató el momento límite que atravesó en pleno combate, cuando llegó a pensar en quitarse la vida.

Desde ese recuerdo trazó un vínculo entre Malvinas y las decisiones que, cuatro décadas después, considera necesarias para defender la soberanía y las propias convicciones.

“Yo sé lo que significa estar en un momento límite y tener que encontrar fuerzas para seguir adelante”, expresó. Y agregó: “En cada gesto de rebeldía, en cada decisión de defender lo que creemos, está presente Malvinas”.

De la soberanía territorial a la energética y digital

El concepto de soberanía atravesó buena parte de la conversación y amplió el debate más allá de la cuestión territorial de las islas. Durante la actividad aparecieron también la soberanía energética, tecnológica y digital como dimensiones actuales de una discusión histórica.

Ese punto tuvo una referencia local. Antes de la presentación, Esteban y Leiva recorrieron las instalaciones de CALF y conocieron el funcionamiento de la cooperativa. Allí retomaron también un episodio que recientemente llegó al Congreso Nacional, vinculado con un planteo de la Embajada de Estados Unidos sobre decisiones estratégicas de la entidad neuquina.

Leiva preside la Comisión de Asuntos Cooperativos y Mutuales de la Cámara de Diputados y días atrás había recibido allí a representantes de la CALF para escuchar su posición sobre el tema.

Durante la presentación, el gerente TIC de la cooperativa, Sergio Fernández Novoa, relacionó aquel episodio con la discusión sobre la autonomía de las instituciones. “En tiempos de tantas agachadas y de tantas cuestiones esquivas, cuando se trata de defender lo propio, estos son los gestos que nos pueden sacar adelante”, afirmó.

El presidente de CALF, Marcelo Severini, también participó del encuentro y entregó a los invitados una réplica de la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, asociada a las celebraciones de la Selección argentina después del partido contra Inglaterra.

Malvinas más allá de la guerra

El encuentro dejó una idea que atravesó los testimonios de ambos veteranos: Malvinas no puede quedar reducida únicamente al recuerdo de 1982. Para Esteban y Leiva, mantener viva la causa supone también discutir qué significa la soberanía en el presente.

Las historias personales, el trauma de la guerra, el regreso y la pelea contra el olvido convivieron así con preguntas actuales sobre los recursos, la energía, la tecnología y la capacidad de decidir sobre el propio desarrollo.

A 44 años de la guerra, Esteban y Leiva volvieron a contar Malvinas desde sus propias vidas. Y frente a un auditorio colmado dejaron una definición que condensó buena parte de la jornada: la memoria no solo mira hacia el pasado; también puede convertirse en una forma de intervenir en el presente.