PCR debutó en los mercados internacionales con un bono por US$ 400 millones

La compañía Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) debutó en los mercados internacionales con la colocación de su primer bono internacional correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase I, por un monto total de 400 millones de dólares.

Los fondos obtenidos del mismo se destinarán principalmente a la cancelación de deuda financiera de PCR y su empresa subsidiaria Luz de Tres Picos, dedicada a la generación de energía eólica. De esta forma se busca fortalecer la estructura financiera de ambas compañías, así como al desarrollo de proyectos de inversión en el sector energético.

La emisión está denominada en dólares estadounidenses y bajo las leyes del Estado de Nueva York. Tiene un plazo de ocho años, y una tasa de interés del 8,5% anual. Si bien el monto inicial previsto era de hasta 350 millones de dólares, fue ampliado como resultado de la fuerte demanda de los inversores durante el proceso de colocación.

La colocación se realizó mediante el sistema de book-building y recibió una demanda cercana a 1.000 millones de dólares, lo que equivale a casi 2.5 veces el monto finalmente emitido.

Desde la firma se aseguró que la operación contó con una amplia participación de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, así como un importante acompañamiento de inversores locales.

Itaú BBA, BBVA y Santander actuaron como Global Coordinators y Joint Bookrunners, Balanz como Joint Bookrunner, Galicia Capital US, LLC como International Selling Agent y Allaria, Balanz, ICBC, Banco Santander y Banco Galicia como Agentes Colocadores Locales.

El Director de Finanzas de PCR, Juan Giglio, afirmó en un comunicado: «El éxito de esta primera emisión internacional representa un reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relación de confianza que construimos de forma continua con bancos e inversores».

«Acceder a los mercados internacionales de capitales es un gran hito para PCR, que le permitirá tener mayor visibilidad internacional y le brindará una mayor flexibilidad para seguir invirtiendo en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo energético e industrial de la Argentina, consolidando nuestro crecimiento de largo plazo», añadió.

Durante los últimos años, PCR llevó adelante un proceso sostenido de expansión y diversificación de sus actividades. Posee operaciones en petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, además de un amplio portafolio de activos en energías renovables y operaciones en la industria del cemento en la Patagonia.