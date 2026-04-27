CALF selló una alianza con Huawei en China para digitalizar Neuquén y construir un datacenter regional

El objetivo del encuentro fue la integración de soluciones de vanguardia para Neuquén. (Foto: gentileza)

La Cooperativa CALF inició una fase de expansión tecnológica tras una gira institucional por la casa matriz de Huawei en Shenzhen, China. El objetivo del encuentro fue la integración de soluciones de vanguardia para potenciar la infraestructura eléctrica y de conectividad en Neuquén.

Durante las jornadas de trabajo, especialistas del gigante asiático presentaron desarrollos clave que CALF busca implementar localmente:

Smart Grid: herramientas de inteligencia aplicada para optimizar y monitorear las redes eléctricas en tiempo real.





herramientas de inteligencia aplicada para optimizar y monitorear las redes eléctricas en tiempo real. Conectividad: soluciones de fibra óptica de alta capacidad diseñadas para WiFi en espacios públicos y grandes superficies.





soluciones de fibra óptica de alta capacidad diseñadas para WiFi en espacios públicos y grandes superficies. Seguridad y Salud: sistemas de videovigilancia integral y tecnologías de monitoreo remoto para pacientes.



Un Datacenter propio en el Polo Tecnológico

Uno de los puntos centrales de la misión técnica fue el avance en el proyecto de un datacenter propio. Esta iniciativa se llevará adelante en conjunto con la municipalidad de Neuquén y se ubicará en el tercer edificio del Polo Tecnológico, cuya licitación es inminente.

El centro de datos de última generación busca no solo ampliar la capacidad de almacenamiento regional, sino también garantizar la soberanía de los datos. «Vinimos a buscar tecnología que nos permita ser competitivos y ofrecer alternativas reales que mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad», destacó el presidente de CALF, Marcelo Severini.

El lanzamiento de CalfTech y energías renovables

La gira sirvió también para consolidar CalfTech, un nuevo sello estratégico liderado por el gerente de TIC, Sergio Fernández Novoa. Esta unidad buscará integrar Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) para potenciar el desarrollo productivo y social de la provincia, transformando la infraestructura de red en soluciones directas para los usuarios.

«Conocer los detalles técnicos de manos de los ingenieros de Huawei nos permite agregar un valor diferencial a nuestras redes. El objetivo es claro: transformar la infraestructura en soluciones directas para la comunidad», subrayó Fernández Novoa.

Por otro lado, la innovación en energías renovables ocupó un lugar relevante en la agenda. La gerenta de Finanzas y Energías Renovables, Florencia Quiroga Panelli, anticipó alianzas estratégicas para la construcción de parques solares a gran escala en la región.

Con este acuerdo, CALF prevé un avance en sus unidades de internet y energía que promoverá nuevas inversiones y beneficios directos para la ciudad de Neuquén.