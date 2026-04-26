Licitan la pieza final del Polo Tecnológico en Neuquén: tendrá laboratorios médicos y un data center de CALF

La municipalidad de Neuquén oficializó el llamado a la licitación pública 07/2026 para la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico Capital. Esta obra representa la etapa final del esquema original de tres módulos interconectados en el Distrito 2, sobre las calles Los Ligustros y Avenida Soldi.

El nuevo edificio contará con una superficie de 1.700 metros cuadrados, distribuidos en planta baja y tres niveles. Según el pliego, el diseño replicará la lógica constructiva del segundo módulo y se integrará funcionalmente mediante un puente peatonal aéreo.

Así será el tercer edificio del Polo Tecnológico: licitan el módulo que cierra el complejo en las bardas

A diferencia de los bloques anteriores, este tercer módulo incorpora sectores específicos para la investigación científica aplicada a la salud y la soberanía de datos:

Biomedicina: el edificio dispondrá de laboratorios y áreas destinadas a equipos interdisciplinarios de innovación médica.

el edificio dispondrá de laboratorios y áreas destinadas a equipos interdisciplinarios de innovación médica. Data Center: en conjunto con la cooperativa eléctrica CALF , se instalará un centro de infraestructura digital para fortalecer la conectividad y la gestión de datos a nivel local.

en conjunto con la cooperativa eléctrica , se instalará un centro de infraestructura digital para fortalecer la conectividad y la gestión de datos a nivel local. Espacios comunes: el proyecto contempla aulas, oficinas y sectores de coworking para la vinculación entre universidades y el sector privado.

Cómo son los otros dos módulos del Polo Cientifico Tecnologico en Neuquén

Con el llamado a licitación para este bloque, el complejo completa sus tres pilares proyectados:

Módulo 1: De inversión privada (Ingeniería SIMA y Sancor Seguros), orientado al perfil productivo. Módulo 2: Inaugurado en 2025 con fondos municipales (3.400 m²). Es la sede del Instituto Vaca Muerta, enfocado en la formación técnica para la industria de hidrocarburos junto a la Fundación YPF. Módulo 3: El recientemente licitado, con un plazo de ejecución de 270 días.

El intendente Mariano Gaido señaló que la consolidación de este espacio busca establecer una «tercera economía» local, complementaria a los hidrocarburos y al turismo. El proyecto total se integra al Parque Regional Las Bardas a través de la denominada Plaza de las Ciencias.