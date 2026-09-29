Argentina Week en Paris: el plan de Javier Milei con 13 gobernadores para destrabar el Presupuesto y eliminar las PASO

El presidente Javier Milei decidió ponerse al frente de las negociaciones políticas más urgentes y utilizará su gira por Francia como una verdadera «bala de plata». Con el proyecto de reforma electoral empantanado en el Congreso, el mandatario buscará abroquelar a una tropa de trece gobernadores dialoguistas para blindar el Presupuesto 2027 y avanzar con la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La estrategia de la Casa Rosada, coordinada por emisarios legislativos como Diego Santilli, tiene un objetivo claro: seducir a los senadores que responden directamente a estos mandatarios provinciales. Si el oficialismo logra unificar esos apoyos con los 21 votos propios de La Libertad Avanza, quedaría a las puertas de la mayoría necesaria en la Cámara Alta.

El reloj judicial: el ultimátum que apura al Gobierno

La urgencia del viaje no es casual. El debate parlamentario está virtualmente paralizado.

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió apenas dos veces en los últimos cuatro meses, y el propio oficialismo debió admitir puertas adentro que hoy no cuenta con los votos necesarios para aprobar el proyecto original.

Frente a este escenario de estancamiento, la Cámara Nacional Electoral (CNE) encendió las alarmas y le marcó la cancha al Congreso. A través de la Acordada Extraordinaria 155, los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas lanzaron una advertencia ineludible.

Si bien aclararon que modificar el sistema es potestad del Poder Legislativo, los magistrados recordaron los estándares internacionales: las reglas de juego no pueden alterarse a menos de un año de los comicios. Cualquier cambio logístico requiere un tiempo prudencial que el oficialismo está a punto de agotar.

Cumbre en París: quiénes viajan y cómo es la negociación

El foro económico Argentina Week, que se desarrollará en París, servirá como escenario para una diplomacia paralela. Milei instruyó a la Cancillería para invitar especialmente a los líderes provinciales más afines a su modelo económico.

A diferencia de la comitiva oficial (integrada por Karina Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger) que viajará en el ARG-01, los mandatarios llegarán por su cuenta para encontrarse con el Presidente. La lista de los 13 convocados incluye a:

Jorge Macri (CABA)

(CABA) Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

(Entre Ríos) Alfredo Cornejo (Mendoza)

(Mendoza) Rolando Figueroa (Neuquén)

(Neuquén) Alberto Weretilneck (Río Negro)

(Río Negro) Ignacio Torres (Chubut)

(Chubut) Claudio Vidal (Santa Cruz)

(Santa Cruz) Gustavo Sáenz (Salta)

(Salta) Leandro Zdero (Chaco)

(Chaco) Gustavo Valdés (Corrientes)

(Corrientes) Raúl Jalil (Catamarca)

(Catamarca) Carlos Sadir (Jujuy)

(Jujuy) Marcelo Orrego (San Juan)

Pragmatismo libertario: «Suspender, de mínima»

Las reuniones en territorio francés definirán el futuro electoral. La eliminación de las PASO genera visiones cruzadas dentro de la propia alianza de gobierno. Mientras la UCR y sectores del PRO presionan para mantenerlas pero de forma «optativa», el ala dura libertaria busca suprimirlas de raíz.

«Es un gasto estéril para el Estado Nacional sobre un problema que, en definitiva, es de los partidos», resumió uno de los gobernadores que participará de la gira, respaldando el recorte de fondos públicos.

Sin embargo, ante la escasez de votos y el reloj corriendo, en la Casa Rosada empieza a ganar terreno el pragmatismo. Antes de volar a Europa, la mesa chica afina una estrategia alternativa. «Hoy buscamos, de mínima, suspender las PASO próximas», confesó un alto funcionario del entorno presidencial. Una jugada a contrarreloj que se definirá, a miles de kilómetros, con vista a la Torre Eiffel.