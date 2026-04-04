Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 5 de abril en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será Vincular reconectador inteligente sobre línea de Media Tensión, Plantado y retiro de columnas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo 5 de abril
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios este domingo
CALF indicó que el corte programado para este domingo será:
- Zona: Desde Barrio Gregorio Álvarez – Toma Pacífica – Desde Pícun Leufú a Combate San Lorenzo entre Av. del trabajador y Belgrano.
- Horario: De 06:00 a 13.30 h.
- Motivo: Vincular reconectador inteligente sobre línea de Media Tensión, Plantado y retiro de columnas, con nuevo seccionador en líneas troncales y corte de ramas.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
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