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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 5 de abril en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será Vincular reconectador inteligente sobre línea de Media Tensión, Plantado y retiro de columnas.

Redacción

Por Redacción

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

CALF programó un corte de luz (Gentileza)

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo 5 de abril

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios este domingo

CALF indicó que el corte programado para este domingo será:

  • Zona: Desde Barrio Gregorio Álvarez – Toma Pacífica – Desde Pícun Leufú a Combate San Lorenzo entre Av. del trabajador y Belgrano.
  • Horario: De 06:00 a 13.30 h.
  • Motivo: Vincular reconectador inteligente sobre línea de Media Tensión, Plantado y retiro de columnas, con nuevo seccionador en líneas troncales y corte de ramas.
  • Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo 5 de abril

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