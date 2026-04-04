Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este domingo 5 de abril en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo 5 de abril

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios este domingo

CALF indicó que el corte programado para este domingo será:

Zona: Desde Barrio Gregorio Álvarez – Toma Pacífica – Desde Pícun Leufú a Combate San Lorenzo entre Av. del trabajador y Belgrano.