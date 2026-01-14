Neuquén suma 18 «puntos seguros»: equiparán comisarías con desfibriladores para emergencias cardíacas

La Cooperativa Calf entregará a la Policía de Neuquén 18 desfibriladores externos automáticos para ser instalados en diversas comisarías. (Foto: gentileza)

Las comisarías de Neuquén sumarán equipamiento clave para la atención de urgencias en la vía pública. La Cooperativa CALF y el Gobierno provincial firmaron un convenio para instalar 18 desfibriladores externos automáticos (DEA) en destacamentos policiales de distintos barrios de la capital.

El objetivo es aprovechar la distribución territorial de la Policía para ganar «minutos de oro» ante una emergencia. Según el convenio firmado por el presidente de Calf, Marcelo Severini, y el ministro Matías Nicolini, cada dispositivo buscará cubrir un radio de 1 kilómetro, para priorizar las zonas de mayor acceso comunitario.

«Son elementos que salvan vidas y permiten optimizar los tiempos de respuesta», destacó Nicolini, quien calificó la iniciativa de la cooperativa como una «idea brillante» para proteger a la ciudadanía.

Neuquén: capacitación del SIEN y condiciones

Para que los «puntos seguros» funcionen, el factor humano es determinante. El acuerdo establece que el ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), deberá brindar capacitaciones obligatorias en:

Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Uso correcto de los desfibriladores.

Los equipos se entregan bajo la figura de comodato gratuito por un plazo inicial de 5 años (renovables). Son propiedad exclusiva de Calf y está prohibida su venta o traslado a otros destinos sin autorización.

«Es tecnología destinada a toda la comunidad para dar una respuesta eficiente ante distintos eventos que puedan suceder en la ciudad», cerró Severini, quien estuvo acompañado por la directora del Servicio Asistencial, Verónica Chiappe, y la coordinadora de Finanzas, Florencia Quiroga Panelli.