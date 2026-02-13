Cursos gratuitos de formación laboral: ISAC abre preinscripciones para 2026

El Instituto Superior de Acción Cooperativa (ISAC), dependiente de la Cooperativa CALF, abrirá el próximo lunes 23 y martes 24 de febrero las preinscripciones para una nueva edición de sus cursos gratuitos de formación laboral, que se dictan en convenio con el Consejo Provincial de Educación.

El trámite de preinscripción será personal y presencial en la sede del ISAC, ubicada en Mitre 677, primer piso, y no requerirá la presentación de documentación en esta instancia. Las personas interesadas deberán completar una ficha y luego rendir un examen en la fecha que se les asigne oportunamente.

Con el objetivo de brindar información detallada sobre los contenidos, modalidades y horarios de cada propuesta, el área de Capacitación organizó charlas informativas que se realizarán el miércoles 18 y jueves 19 de febrero a las 19.30, en el Salón Socios Fundadores, ubicado en Mitre 675.

Cursos disponibles

Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias (turno vespertino y tarde)

Montador electricista domiciliario

Electricista industrial

Electricista en inmuebles

Instalador de sistemas solares fotovoltaicos

Operador de informática para administración y gestión

Educación financiera

Secretariado jurídico

Auxiliar administrativo contable

Especialización en domótica aplicada

Desde CALF destacaron que las capacitaciones que se dictan a través del ISAC cumplen un importante rol social, ya que brindan herramientas concretas para facilitar la inserción laboral y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias, fortaleciendo el acceso a la formación y al empleo en la comunidad.