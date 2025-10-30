Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes programados este viernes en Roca, Catriel y Allen

Las cuadrillas operativas de Edersa llevarán a cabo este viernes 31 de octubre una serie de trabajos esenciales en General Roca, Catriel y Allen, que requerirán cortes programados de energía en distintos sectores de estas localidades.

Roca: zonas afectadas y horarios

En Roca, se procederá a la extracción de un árbol que representa riesgo para la seguridad pública. El corte de luz será de 11:30 a 14:30 y afectará a los usuarios ubicados en el sector comprendido por las calles: Lago Huechulafquen entre Ruta 6 y Castello, y las calles Lago Huechulafquen, H. Gavilán, Viterbori y Castello.

Catriel: zonas afectadas y horarios

En Catriel, las cuadrillas realizarán tareas de poda y desrame sobre redes de media tensión. La interrupción del suministro se extenderá entre 14 y 16, alcanzando a los usuarios de Primeros Pobladores entre Santa Fe y Chubut, y la Avenida Roca entre Primeros Pobladores y Hugo Sosa.

Allen: zonas afectadas y horarios

Por su parte, en Allen, se ejecutarán trabajos de modernización de instalaciones eléctricas, con cortes programados de 7:30 a 9:30 y de 11 a 12. Las zonas afectadas incluyen los loteos Magisterio I y II, Las Rosas, Diomedi, 62 Viviendas, Los Juanes, Los Jazmines, Bentata y el Galpón de Empaque Shania.

Desde Edersa destacaron que estos trabajos son fundamentales para garantizar la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico, por lo que se solicita a los vecinos tomar las medidas necesarias durante los períodos de corte programado.