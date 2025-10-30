Pasos fronterizos a Chile: guía de estado y requisitos para hoy, 30 de octubre 2025
Repasamos cómo están los pasos fronterizos que conectan con Chile, hoy. Si este jueves 30 de octubre 2025 viajás desde Argentina, te informamos acá sobre las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para circular desde Neuquén y Río Negro.
¿Vas a viajar a Chile hoy jueves 30 de octubre 2025? Antes de salir a la ruta, es fundamental chequear el estado actualizado de los pasos fronterizos que conectan desde Neuquén y Río Negro. Para evitar demoras y no tener sorpresas en la Aduana, revisá acá los horarios de apertura y cierre, el estado de las rutas y toda la documentación obligatoria para cruzar.
Pasos de Neuquén y Río Negro a Chile: estado y demoras hoy, jueves 30 de octubre 2025
Jueves 30 de octubre 2025. Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro para hoy: repasalo acá, actualizado. A continuación, consultá la información actualizada sobre el tránsito, las posibles demoras en Aduana, el pronóstico del clima en alta montaña y cuáles son los requisitos obligatorios para salir de Argentina.
Paso Pino Hachado hoy: jueves 30 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Atención de 8 a 19.
- ATENCIÓN: Cinta asfáltica mojada, sectores con hielo y animales sueltos.
- Posible caída de rocas en el kilómetro 48, equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma hoy: jueves 30 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a17.
- ATENCIÓN: Posible formación de hielo en calzada.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum hoy: jueves 30 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Horario habilitado de 8 a 20.
- Consultar por horarios de barcaza.
- ATENCIÓN: Llovizna intermitente. Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: jueves 30 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.
- ATENCIÓN: Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré hoy: jueves 30 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.
- ATENCIÓN: Calzada húmeda, posible formación de hielo en sectores.
- Pronóstico de nieve en cotas altas. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen hoy: jueves 30 de octubre 2025
- PASO CERRADO al tránsito en general hasta fines de octubre 2025.
- ATENCIÓN: podría habilitarse en los próximos días.
- Se esperan confirmaciones esta semana.
Documentación, horarios y rutas: la guía clave para cruzar a Chile el jueves 30 de octubre 2025 desde Neuquén y Río Negro
Jueves 30 de octubre 2025: Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben:
- prever el viaje de acuerdo a los horarios de ingreso de Chile.
- tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época.
- consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.
¿Cómo está el clima en los pasos a Chile hoy, jueves 30 de octubre 2025?
Jueves 30 de octubre 2025. Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el pronóstico para la zona de lagos anticipa:
- Tiempo con nubosidad variable, levemente inestable.
- Descenso de la temperatura en el inicio de la semana.
- Inestable y con lluvias débiles en zona cordillerana.
Cómo circular en los pasos a Chile hoy: rutas y requisitos del auto este Jueves 30 de octubre 2025
Vialidad Nacional en Argentina indica, este jueves 30 de octubre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
