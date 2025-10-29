¡Confirmado! Noviembre 2025 llega con un nuevo fin de semana largo de cuatro días: ¿cuándo y qué se conmemora?

Falta poco para que comience noviembre y el Gobierno ya confirmó que el mes incluirá un nuevo fin de semana largo debido al traslado de un feriado. El próximo será de cuatro días, uno no laborable y esto habilitará a que muchas personas puedan aprovechar para organizar una escapada turística antes de las vacaciones de verano.

Cuándo será el próximo fin de semana largo y qué se conmemora

El próximo fin de semana largo será desde el viernes 21 al domingo 24 de noviembre, según lo informado en el calendario oficial.

Para que quede este fin de semana largo, el Gobierno autorizó el traslado de un feriado nacional. El próximo 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Como es un feriado de tipo trasladable, este 2025 se resolvió pasarlo del jueves 20 al lunes 24. Además se agregó el viernes 21 como día no laborable con fines turísticos.

De esta forma, un grupo podrá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Del sábado 22 al lunes 24 de noviembre.

Mientras que el otro grupo compuesto por trabajadores del sector educativo, estatal y bancario, gozarán de cuatro días para descansar por el día no laborable turístico que se les suma:

Del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.

Por qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional se celebra el 20 de noviembre en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado de 1845.

En esa fecha, soldados argentinos resistieron la invasión de una flota anglo-francesa, defendiendo la soberanía sobre los ríos de la Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel de Rosas. Este evento es considerado un símbolo de independencia y unidad nacional.