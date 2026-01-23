Servicio a la comunidad: Edersa programó un corte de luz para este viernes 23 de enero en Allen
El corte afectará a distintos sectores de la ciudad. La interrupción se hará por trabajos de mantenimiento.
Edersa anunció un corte de luz programado para este viernes 23 de enero. La medida afectará el suministro en Allen.
Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo.
Corte de luz programado en Roca: los detalles
Según lo precisado por Edersa, las tareas requerirá un «corte programado» de energía, a realizarse de la siguiente manera:
- De 13:00 a 14:00 alcanzará a los barrios Guarnieri y San Juan, y a los siguientes sectores:
Calle Mariani, entre Acceso Martín Fierro y Brown
Calle Salta, entre Av. Irigoyen y Belgrano
Calle Tucumán, entre Av. Irigoyen y Mariani
Calle Misiones, entre Jujuy y Brown
Calle Catriel, entre Salta y Brown
Calle Jujuy, entre Av. Irigoyen y Mariani
La empresa solicita a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las medidas necesarias. «Las tareas son fundamentales para la constante mejora del sistema de distribución eléctrica«, indicaron desde Edersa.
Comentarios