Servicio a la comunidad: Edersa programó un corte de luz para este viernes 23 de enero en Allen

El corte afectará a distintos sectores de la ciudad. La interrupción se hará por trabajos de mantenimiento.

Redacción

Por Redacción

Edersa anunció un corte de luz programado para este viernes 23 de enero. La medida afectará el suministro en Allen.

Desde la distribuidora explicaron que el suministro se verá interrumpido por diversos planes de trabajo operativo.

Corte de luz programado en Roca: los detalles

Según lo precisado por Edersa, las tareas requerirá un «corte programado» de energía, a realizarse de la siguiente manera:

  • De 13:00 a 14:00 alcanzará a los barrios Guarnieri y San Juan, y a los siguientes sectores:
    Calle Mariani, entre Acceso Martín Fierro y Brown
    Calle Salta, entre Av. Irigoyen y Belgrano
    Calle Tucumán, entre Av. Irigoyen y Mariani
    Calle Misiones, entre Jujuy y Brown
    Calle Catriel, entre Salta y Brown
    Calle Jujuy, entre Av. Irigoyen y Mariani

La empresa solicita a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las medidas necesarias. «Las tareas son fundamentales para la constante mejora del sistema de distribución eléctrica«, indicaron desde Edersa.


