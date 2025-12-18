ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

¿Nochebuena en la playa?: el detalle sobre el pronóstico del clima para Las Grutas en Navidad

El detalle del pronóstico del tiempo para esta Navidad. Mirá.

Redacción

Por Redacción

Las fiestas están cada vez más cerca y una duda surge a la hora de organizar la cena o el almuerzo de Navidad: el clima. Si ya definiste el lugar, y la costa de Río Negro es el elegido, quedate porque te acercamos el detalle sobre cómo estará el clima para esta Nochebuena y Navidad en Las Grutas.

Según indica el pronóstico extendido de Meteored, para el miércoles en Las Grutas y alrededores, se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 18° C y los 24° C en la víspera de Nochebuena.

Durante el horario de la cena, la máxima se mantendrá en los 22°C con cielos parcialmente despejados. Además, habrá viento, pero será leve.

Sobre el 25 de diciembre, el sitio detalla un día agradable con mínimas de 17° C y máximas de 25° C. El cielo estará despejado con gran presencia de sol durante la jornada. Un clima ideal para disfrutar de un día en la playa.

Nochebuena con sorpresas: pronóstico de lluvia y viento para Neuquén y Río Negro

Según indica el pronóstico del tiempo, para el miércoles 24 en Bariloche se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y los 16 °C. En la noche, la máxima se mantendrá en los 14 °C con leves ráfagas de viento.

Pese a que en los días previos se anuncia la llegada de la lluvia, para la Nochebuena no habrá precipitaciones. Sobre el almuerzo de Navidad se esperan máximas de 17°C con leves ráfagas de viento y cielos despejados.

Del lado neuquino, en San Martín de los Andes, se espera una Nochebuena con lluvias durante las horas previas. Por la noche cesarán y las máximas llegarán a los 14 °C. El 25 de diciembre no habrá precipitaciones, pero los cielos se mantendrán nublados.


Temas

Calor

Fin de año

Las Grutas

Nochebuena

Las fiestas están cada vez más cerca y una duda surge a la hora de organizar la cena o el almuerzo de Navidad: el clima. Si ya definiste el lugar, y la costa de Río Negro es el elegido, quedate porque te acercamos el detalle sobre cómo estará el clima para esta Nochebuena y Navidad en Las Grutas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios