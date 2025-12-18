¿Nochebuena en la playa?: el detalle sobre el pronóstico del clima para Las Grutas en Navidad

Las fiestas están cada vez más cerca y una duda surge a la hora de organizar la cena o el almuerzo de Navidad: el clima. Si ya definiste el lugar, y la costa de Río Negro es el elegido, quedate porque te acercamos el detalle sobre cómo estará el clima para esta Nochebuena y Navidad en Las Grutas.

Según indica el pronóstico extendido de Meteored, para el miércoles en Las Grutas y alrededores, se espera una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 18° C y los 24° C en la víspera de Nochebuena.

Durante el horario de la cena, la máxima se mantendrá en los 22°C con cielos parcialmente despejados. Además, habrá viento, pero será leve.

Sobre el 25 de diciembre, el sitio detalla un día agradable con mínimas de 17° C y máximas de 25° C. El cielo estará despejado con gran presencia de sol durante la jornada. Un clima ideal para disfrutar de un día en la playa.

Nochebuena con sorpresas: pronóstico de lluvia y viento para Neuquén y Río Negro

Según indica el pronóstico del tiempo, para el miércoles 24 en Bariloche se esperan temperaturas que oscilarán entre los 8 °C y los 16 °C. En la noche, la máxima se mantendrá en los 14 °C con leves ráfagas de viento.

Pese a que en los días previos se anuncia la llegada de la lluvia, para la Nochebuena no habrá precipitaciones. Sobre el almuerzo de Navidad se esperan máximas de 17°C con leves ráfagas de viento y cielos despejados.

Del lado neuquino, en San Martín de los Andes, se espera una Nochebuena con lluvias durante las horas previas. Por la noche cesarán y las máximas llegarán a los 14 °C. El 25 de diciembre no habrá precipitaciones, pero los cielos se mantendrán nublados.