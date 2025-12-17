Roca palpita la Fiesta de la Manzana 2026: inició la venta de stands para artesanos y emprendedores, ¿cómo acceder?

La Fiesta de la Manzana 2026 está en plena etapa de preparación. El municipio ya lanzó la convocatoria para artistas regionales y locales, y ahora abrió la venta de stands para los artesanos, emprendedores y otras personas que quieran ocupar un lugar en el predio.

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 informaron que ya comenzó la venta de lugares que están destinados a «artesanos, armadores y espacios de reventa» para que puedan ofrecer sus productos durante las tres noches del evento: 20, 21 y 22 de febrero del 2026.

Cómo acceder a la venta de stands para la Fiesta de la Manzana 2026

La convocatoria apunta precisamente a emprendedores locales y de la región. A su vez indicaron que «al igual que en ediciones anteriores, la venta de estos espacios está a cargo de la Dirección de Turismo del Municipio exclusivamente».

Por último informaron que cada puesto «contará con una superficie de 3 x 3 metros y la disposición de cupos es limitada».

Las personas que están interesadas en adquirir stands, deberán contactarse a través de llamada telefónica o whatsapp al 2984646319. Pueden hacerlo de lunes a domingo de 8 a 20.