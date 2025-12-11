Viedma suma cámaras con inteligencia artificial: así funciona el nuevo anillo digital de Río Negro

Nuevas cámaras con IA ya se instalan en los accesos a Viedma. Foto: gentileza.

La Provincia de Río Negro avanza en la implementación del Sistema Integral de Prevención del Delito, un programa que combina tecnología, monitoreo y respuesta rápida para reforzar la seguridad en los principales accesos y rutas. En Viedma, ya comenzó la instalación del anillo digital, que incorpora cámaras lectoras de patentes (LPR) y sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar vehículos y personas en tiempo real.

Un punto estratégico: los puentes con Patagones

El despliegue arrancó en la zona de los puentes que conectan Viedma con Carmen de Patagones, en Buenos Aires, uno de los sectores con mayor tránsito de la región. Equipos técnicos de la empresa estatal ALTEC colocan allí los primeros dispositivos LPR, que permiten:

Reconocer patentes automáticamente.

Registrar características de los vehículos que circulan.

Cruzar información con bases de datos para detectar rodados con pedidos de secuestro o alerta.

El objetivo, según informaron, es sumar precisión a los controles sin interrumpir la circulación ni generar demoras para los vecinos.

Además, se instalará una cámara especial para peatones, diseñada para detectar a quienes ingresen caminando al puente. Si una persona permanece detenida más de un minuto en los laterales, el sistema enviará una alerta automática al 911 RN Emergencias, con el fin de prevenir situaciones de riesgo, incluido el intento de suicidio.

Expansión del sistema en toda la provincia

Viedma es la tercera ciudad en integrar este equipamiento, después de Bariloche y Cipolletti, donde ya funcionan nuevos centros de monitoreo con 18 cámaras LPR por localidad. La instalación continuará en Las Grutas, para que el sistema esté operativo de cara a la temporada de verano.

El anillo digital avanza en Viedma con tecnología que permitirá identificar vehículos en tiempo real. Foto: gentileza.

El plan busca cubrir rutas y zonas de tránsito permanente durante todo el año para lograr una trazabilidad vehicular integral, independientemente del tamaño o ubicación de cada comunidad.

En paralelo, la provincia trabaja en el fortalecimiento del RN Emergencias, con la incorporación de personal especializado para operar los sistemas, interpretar alertas automáticas y coordinar acciones con las unidades policiales.