La inflación de noviembre fue de 2,5%, difundió el Indec: cuáles fueron los rubros con más incrementos

Este jueves se conoció la el dato de inflación nacional. Foto: Matías Subat.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió este jueves que el dato de inflación correspondiente al mes de noviembre fue de 2,5%. Estos fueron los principales incrementos.

Los precios al consumidor aumentaron 2,5% en el últim mes respecto de octubre y de esta manera consolidó 31,4% interanual.

En lo que va del 2025, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un alza de 27,9% en once meses. Anteriormente, en octubre la cifra fue del 2,3% y la de septiembre había sido del 2,1%.

Entre los rubros que más aumentaron por encima de la inflación se destacaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%), Alimentos y bebidas no alcoholicas (2,8%), y Comunicación (2,7%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Asimismo, informaron que las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En términos regionales, la Patagonia quedó por debajo de la media (2,3%), mientras que la parte del país con mayor incremento de precios fue Cuyo (2,8%).

En mayo se registró el piso inflacionario (1,5%) y desde entonces la variación de precios viene acumulando seis meses con una tendencia al alza. El mes con mayor nivel de inflación fue marzo (3,7%).

Mirá el informe entero del Índice de Precios al Consumidor de noviembre elaborado por el Indec.

Qué habían dicho las consultoras sobre el dato de inflación de noviembre

Las principales consultoras privadas, junto al REM del Banco Central, habían anticipado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del penúltimo mes del año estaría entre 2,3% y 2,5%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Central con base en las estimaciones privadas, previó que la inflación del penúltimo mes del 2025 sería de 2,3% y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 30,4%.

EcoGo Consultores, por su parte, en sus estimaciones previa a la difusión del dato oficial dijo que la inflación del mes pasado alcanzaría el 2,5%, con una variación promedio en alimentos y bebidas que trepó al 3%, sosteniendo que “noviembre fue un mes de normalización pero también de correcciones, que contribuyeron a mantener la inflación al alza”.