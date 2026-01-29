Servicio a la comunidad: EPEN informó un corte de luz en Zapala y alrededores este jueves

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que las localidades de Zapala y otras del oeste provincial sufren un corte de luz por la salida de servicio de una Línea de Alta Tensión. Cutral Co también había resultado afectada, pero el suministro se normalizó tiempo más tarde.

Corte de luz en Cutral Co, Zapala y alrededores este jueves 29 de enero

El EPEN comunicó que el fallo se registró aproximadamente a las 14:25 por la salida de servicio de la Línea de Alta Tensión 132 kV Cutral- Zapala.

«Personal del EPEN se encuentra trabajando en el punto de falla, donde se registró una descarga, para restablecer el servicio a la brevedad», indicaron.