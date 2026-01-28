ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: habrá cortes de luz por trabajos de mantenimiento en dos ciudades de Río Negro

Edersa llevará adelante tareas de mantenimiento en redes de media tensión y subestaciones transformadoras, que implicarán cortes programados de energía en sectores de San Antonio Oeste y Roca.

Cortes de energía por trabajos de mantenimiento.

La distribuidora Edersa realizará este jueves 29 de enero trabajos de mantenimiento en redes de media tensión y subestaciones transformadoras en las ciudades de San Antonio Oeste y Roca. Las tareas forman parte del plan de mejora operativa del sistema eléctrico y requerirán la interrupción programada del suministro en distintos sectores.

Cortes programados de luz en San Antonio Oeste y Roca

En San Antonio Oeste, el corte se extenderá de 6 a 8 y afectará al área comprendida entre las calles Sáenz Peña y Rivadavia, desde General Güemes hasta Pasaje Rossato, además de la calle General Güemes entre Beschedt y Pellegrini.

En Roca, la interrupción del servicio será de 9.30 a 12 y alcanzará a la zona de la Ruta Nacional 22, específicamente en las chacras 270, 271, 278, 279, 281, 282, 289 y 290.

Desde la empresa indicaron que estos trabajos permitirán optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y reforzar la confiabilidad del servicio. Por ese motivo, solicitaron a los usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias durante el horario de los cortes programados.


