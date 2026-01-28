Servicio a la comunidad: habrá cortes de luz por trabajos de mantenimiento en dos ciudades de Río Negro

La distribuidora Edersa realizará este jueves 29 de enero trabajos de mantenimiento en redes de media tensión y subestaciones transformadoras en las ciudades de San Antonio Oeste y Roca. Las tareas forman parte del plan de mejora operativa del sistema eléctrico y requerirán la interrupción programada del suministro en distintos sectores.

Cortes programados de luz en San Antonio Oeste y Roca

En San Antonio Oeste, el corte se extenderá de 6 a 8 y afectará al área comprendida entre las calles Sáenz Peña y Rivadavia, desde General Güemes hasta Pasaje Rossato, además de la calle General Güemes entre Beschedt y Pellegrini.

En Roca, la interrupción del servicio será de 9.30 a 12 y alcanzará a la zona de la Ruta Nacional 22, específicamente en las chacras 270, 271, 278, 279, 281, 282, 289 y 290.

Desde la empresa indicaron que estos trabajos permitirán optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y reforzar la confiabilidad del servicio. Por ese motivo, solicitaron a los usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias durante el horario de los cortes programados.