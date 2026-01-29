ESCUCHÁ RN RADIO
Neuquén y Río Negro bajo calor extremo: ¿dónde rigen las alertas roja y amarilla este 29 de enero de 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas por calor extremo y en el mapa incluyó a distintas regiones de las provincias de Neuquén y Río Negro. En algunos sectores, la sensación térmica llegará o superará los 40°C.

Calor extremo en Neuquén y Río Negro. Foto: Flor Salto

Calor extremo en Neuquén y Río Negro. Foto: Flor Salto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas, roja y amarilla, para este miércoles 29 de enero. El mapa incluye a varias provincias del país, pero entre las más complicadas figuran Neuquén y Río Negro.

Según lo explicado por el organismo nacional, el nivel amarillo implica que el calor «puede ser peligroso» sobre todo para «grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas».

En tanto por el nivel rojo, resaltó que el calor puede ser «muy peligroso» con «efecto alto a extremo en la salud». «Pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables», agregó.

¿Dónde rigen las alertas roja y amarilla este 29 de enero de 2026?

En el mapa de las zonas afectadas por las alertas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el nivel rojo se situará en:

  • Este de El Cuy (Río Negro)
  • General Roca (Río Negro)
  • Confluencia (Neuquén)
  • Este de Añelo (Neuquén)
  • Este de Pehuenches (Neuquén)
  • Picún Leufú (Neuquén)

En tanto el nivel amarillo afectará a:

  • Pilcaniyeu (Río Negro)
  • Ñorquinco (Río Negro)
  • Bariloche (Río Negro)
  • Nueve de Julio (Río Negro)
  • Oeste de El Cuy (Río Negro)
  • Veinticinco de Mayo (Río Negro)
  • Huiliches (Neuquén)
  • Lácar (Neuquén)
  • Aluminé (Neuquén)
  • Catán Lil (Neuquén)
  • Collón Curá (Neuquén)
  • Zapala (Neuquén)
Mapa de alerta por calor extremo

