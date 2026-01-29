Neuquén y Río Negro bajo calor extremo: ¿dónde rigen las alertas roja y amarilla este 29 de enero de 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas, roja y amarilla, para este miércoles 29 de enero. El mapa incluye a varias provincias del país, pero entre las más complicadas figuran Neuquén y Río Negro.

Según lo explicado por el organismo nacional, el nivel amarillo implica que el calor «puede ser peligroso» sobre todo para «grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas».

En tanto por el nivel rojo, resaltó que el calor puede ser «muy peligroso» con «efecto alto a extremo en la salud». «Pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables», agregó.

¿Dónde rigen las alertas roja y amarilla este 29 de enero de 2026?

En el mapa de las zonas afectadas por las alertas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el nivel rojo se situará en:

Este de El Cuy (Río Negro)

General Roca (Río Negro)

Confluencia (Neuquén)

Este de Añelo (Neuquén)

Este de Pehuenches (Neuquén)

Picún Leufú (Neuquén)

En tanto el nivel amarillo afectará a:

Pilcaniyeu (Río Negro)

Ñorquinco (Río Negro)

Bariloche (Río Negro)

Nueve de Julio (Río Negro)

Oeste de El Cuy (Río Negro)

Veinticinco de Mayo (Río Negro)

Huiliches (Neuquén)

Lácar (Neuquén)

Aluminé (Neuquén)

Catán Lil (Neuquén)

Collón Curá (Neuquén)

Zapala (Neuquén)