Neuquén y Río Negro bajo calor extremo: ¿dónde rigen las alertas roja y amarilla este 29 de enero de 2026?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas por calor extremo y en el mapa incluyó a distintas regiones de las provincias de Neuquén y Río Negro. En algunos sectores, la sensación térmica llegará o superará los 40°C.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó dos alertas, roja y amarilla, para este miércoles 29 de enero. El mapa incluye a varias provincias del país, pero entre las más complicadas figuran Neuquén y Río Negro.
Según lo explicado por el organismo nacional, el nivel amarillo implica que el calor «puede ser peligroso» sobre todo para «grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas».
En tanto por el nivel rojo, resaltó que el calor puede ser «muy peligroso» con «efecto alto a extremo en la salud». «Pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables», agregó.
¿Dónde rigen las alertas roja y amarilla este 29 de enero de 2026?
En el mapa de las zonas afectadas por las alertas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el nivel rojo se situará en:
- Este de El Cuy (Río Negro)
- General Roca (Río Negro)
- Confluencia (Neuquén)
- Este de Añelo (Neuquén)
- Este de Pehuenches (Neuquén)
- Picún Leufú (Neuquén)
En tanto el nivel amarillo afectará a:
- Pilcaniyeu (Río Negro)
- Ñorquinco (Río Negro)
- Bariloche (Río Negro)
- Nueve de Julio (Río Negro)
- Oeste de El Cuy (Río Negro)
- Veinticinco de Mayo (Río Negro)
- Huiliches (Neuquén)
- Lácar (Neuquén)
- Aluminé (Neuquén)
- Catán Lil (Neuquén)
- Collón Curá (Neuquén)
- Zapala (Neuquén)
