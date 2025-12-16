ESCUCHÁ RN RADIO
Servicio a la comunidad: qué dijo CALF sobre el corte de luz en Neuquén este martes

La cooperativa CALF detalló que personal técnico se encuentra trabajando para restablecer el servicio de luz. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Servicio a la comunidad de CALF.

La cooperativa CALF se pronunció respecto al corte de luz que afecta a la ciudad de Neuquén este martes 16 de diciembre 2025. Detalló que personal técnico se encuentra recorriendo la red para localizar la falla. Los detalles en esta nota.

Qué dijo CALF sobre el corte de luz en Neuquén

«Zona fuera de servicio. Personal técnico se encuentra recorriendo la red para localizar una falla.
Por el momento no hay tiempo estimado de normalización», indicó CALF en sus redes sociales, respecto del corte de luz que afecta a la ciudad de Neuquén.

La zona afectada es el centro de la ciudad, entre calles Antártida Argentina y Roca, desde Chrestia hasta Av. Argentina. La cooperativa detalló que toda la información será actualizada en redes sociales.

CALF anunció un corte programado de energía en Neuquén

Paralelamente, la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte de luz programado en la ciudad de Neuquén para este miércoles 17 de diciembre. Desde la cooperativa solicitan tener en cuenta los horarios para evitar cualquier inconveniente. Los trabajos serán:

  • De 7.00 a 12.00: en Pasaje Los Malvones, Pasaje Dante Alighieri entre los Gladiolos y Las Campanillas.
  • De 7.30 a 12.00: en Zona aledaña a La Papa entre Conquistadores del Desierto y El Topacio.

