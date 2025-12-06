CALF firmó un convenio con un club de Neuquén para «fortalecer la conectividad y el desarrollo social»

La Cooperativa CALF y el Club de Pesca y Náutica “El Biguá” firmaron un acuerdo de cooperación destinado a fortalecer «la infraestructura tecnológica y acompañar el desarrollo deportivo, recreativo y social en la ciudad de Neuquén».

Mediante un comunicado, la cooperativa informó que le brindará servicio de internet de alta velocidad sin costo para las instalaciones del club y lo hará a través de Calfibra, la moderna red de fibra óptica que ya cubre gran parte de la ciudad de Neuquén.

«El acuerdo incluye beneficios para trabajadores de CALF, espacios de promoción institucional y la incorporación de Calfpay como medio de cobro», destacaron y detallaron que se le brindará a Biguá «un servicio de conectividad simétrico para sus sectores administrativos, áreas comunes y zonas de uso intensivo durante la temporada estival, donde concurren entre 3.000 y 4.000 personas».

CALF celebró el acuerdo con el club de Neuquén

El presidente de CALF, Marcelo Severini, celebró el acuerdo y destacó la importancia que este tiene: «Este convenio vincula a dos instituciones históricas de Neuquén. A través de Calfibra, Calfpay y Calf Renova estamos impulsando un modelo de infraestructura moderna, segura y de calidad para beneficio de los socios del club y de toda la ciudad».

En tanto el gerente de TIC, Sergio Fernandez Novoa, sostuvo que «el mejor convenio es siempre aquel donde todos ganan, y este es un claro ejemplo».

Además, desde Calfibra remarcaron que la solución tecnológica instalada «permite mejorar la experiencia del socio, optimizar procesos internos y acompañar la actividad deportiva con estándares de conectividad de primer nivel».

Beneficios para empleados de CALF

Por otra parte se informó que como parte del acuerdo, el club se comprometió a otorgar a todos los trabajadores de CALF que deseen asociarse la bonificación total de la matrícula. «Este beneficio se integra a las políticas de bienestar y promoción social que la cooperativa impulsa hacia su personal», indicaron.

Asimismo informaron que el club incorporará la billetera virtual CALF, Calfpay como medio de cobro para cuotas sociales y servicios, modernizando su gestión administrativa.

«Se coordinarán también con la cooperativa acciones conjuntas de responsabilidad social, eventos deportivos y actividades comunitarias», concluyeron el comunicado.