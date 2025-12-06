CALF aportará tierras y ofreció su unidad de obras de infraestructura para Neuquén Habita

Marcelo Severini, presidente de CALF dialoga con el gobernador Rolando Figueroa, mientras que Antonio D'Angelo fue el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza acompaña. (Gentileza CALF)

La Cooperativa CALF anunció su participación activa en el nuevo programa provincial “Neuquén Habita”, una iniciativa estratégica liderada por el gobernador Rolando Figueroa que promete la concreción de 20.000 soluciones habitacionales en toda la provincia.

La firma del convenio, realizada este viernes 5 de diciembre en la Casa de Gobierno, congregó a la cúpula de la Cooperativa, entidades gremiales, mutuales e instituciones, destacando la transversalidad del acuerdo.

Un acuerdo sin precedentes

El gobernador Rolando Figueroa resaltó la magnitud del compromiso alcanzado: “Nunca antes existió la voluntad social, política, gremial e institucional de poder llevar adelante 20.000 soluciones habitacionales”.

El programa «Neuquén Habita» busca poner a las familias y trabajadores neuquinos en el centro del desarrollo territorial, promoviendo soluciones que acompañen tanto el crecimiento demográfico como la planificación urbana.

En representación de la Cooperativa CALF estuvieron presentes el presidente Marcelo Severini y el secretario general, Leonardo Ferreira, junto a los responsables de las nuevas unidades de servicios de la entidad: Florencia Quiroga Panelli (Coordinadora de Finanzas y Energías Renovables, Calfrenova) y Enzo Ferraro (Gerente de Infraestructura, CALF Infra).

CALF aporta tierras y mano de obra especializada

El presidente Severini enfatizó la relevancia del compromiso institucional: “Desde la Cooperativa CALF destacamos la importancia de ser parte de un proyecto que transformará la realidad de numerosos hogares, contribuyendo a materializar el sueño de la vivienda propia y fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado provincial y las instituciones de la comunidad”.

Severini confirmó que la Cooperativa no solo será firmante, sino que participará activamente en la ejecución del plan a través de dos mecanismos esenciales:

Aporte de Tierras Propias: CALF facilitará suelo para el desarrollo de futuros proyectos habitacionales. Mano de Obra Especializada: Participará con su unidad de infraestructura, CALF Infra, aportando recursos humanos y técnicos especializados para las obras que demande el programa.

La ADUS como herramienta de financiamiento

El acuerdo establece que la ADUS (Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable) jugará un papel fundamental. Esta entidad provincial podrá financiar obras de infraestructura de servicios esenciales, desarrollos de loteos y la construcción de viviendas, entre otras operaciones enmarcadas en «Neuquén Habita».

El convenio fue suscripto por una amplia gama de actores de la sociedad neuquina, incluyendo, además de CALF, a la Federación de Mutuales de Neuquén, Mutual Policía, Mutual BPN, Amupepen, ANEL, Mesa Sindical Neuquén para Neuquén, Viales, Asociación Bancaria, Luz y Fuerza, UPCN, ATE, CGT, Camioneros, Petroleros Jerárquicos, Petroleros Privados y UOCRA.