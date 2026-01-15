¿Planeas un viaje a Chile?: hasta qué monto podés comprar e ingresar al país sin pagar impuestos adicionales
Para quienes viajen al país trasandino, tienen un importe máximo para comprar sin costo extra. Te contamos los detalles.
Cada fin de semana, miles de argentinos deciden cruzar la cordillera para realizar compras y turismo en Chile. Para los trámites de aduana existe un valor máximo para comprar objetos del exterior, conocido como franquicias.
Los registros de franquicia son vitales para llevar a cabo un presupuesto personal de compras de productos permitidos y establecidos por las agencias presentes en ambas aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en Argentina y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) en Chile.
Este monto no incluye elementos de equipaje como ropas, objetos de uso personal, libros, folletos y periódicos. Es importante que, una vez se ingrese al país vecino, se llenen los formularios y datos requeridos en la aduana chilena.
El valor de las franquicias varía según la edad de la persona. El importe de la franquicia según el rango etario es:
- Mayores de 16 años hasta USD$ 300.
- Menores de 16 años: USD$ 150.
Todos los excesos de franquicia serán alcanzados por el Tributo Único, impuesto que se cobra por el ingreso de mercaderías. La alícuota es del 50% sobre el exceso de la franquicia.
A su vez, los viajeros mayores de 16 años pueden entrar y salir del país con un importe máximo de USD 10.000, y los menores de 16 con un importe máximo de USD 5.000. Estos límites se computan por persona. Superados los límites, deberán llenar un formulario en Aduana.
Monto límite de compras: qué se puede comprar y qué no
La amplia variedad de productos y el cambio favorable en la moneda son la principal causa de visita a Chile. Debido a normas establecidas por la AFIP y el SNA, hay productos que pueden trasladarse sin problema y otros prohibidos para pasar o comercializar.
Artículos permitidos:
- Teléfonos, tablets y notebooks
- Ropa usada
- Libros
- Artículos de uso personal
Artículos prohibidos:
- Cualquier tipo de mercadería con finalidad comercial o industrial.
- Electrodomésticos línea blanca.
- Armas de fuego, salvo autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac)
- Explosivos, inflamables y estupefacientes.
- Mercadería de importación prohibida por razones no económicas (salud, seguridad, etc.).
Comentarios