¿Vas a Chile? Aquí están las cotizaciones del peso y dólar al jueves 15 de enero 2026

Con el flujo constante de turistas hacia los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro, el valor del peso chileno se vuelve un dato vital para el bolsillo regional. Este jueves 14 de enero, la moneda trasandina inicia la jornada con valores que marcan el costo de veranear o hacer compras del otro lado de la cordillera.

Repasamos cuánto necesitás para cambiar en las cuevas locales y cuál es la conveniencia de usar tarjeta frente al efectivo

A cuánto cotiza el peso chileno hoy, jueves 15, y su precio en dólares

Este lunes el peso chileno cotiza a $1,65 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $165.121 pesos argentinos.

Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 88.274 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este jueves 15 de enero de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 15 de enero del 2026.

En Neuquén el dólar oficial está $1.436,17 para la compra y para la venta $1.489,61. En tanto, el Dólar blue está a $1.495 para la compra y $1.523 para la venta.

El dólar oficial cotiza a $1430 para la compra y $1480 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1495 para la compra y $1515 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, 15 de enero de 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 14 de enero, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.