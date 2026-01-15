Irán reabrió su espacio aéreo tras cinco horas de bloqueo total por temor a un ataque de Estados Unidos

Tras una madrugada de parálisis y rumores de guerra, Irán reabrió su espacio aéreo. Las autoridades de aviación civil levantaron esta mañana las severas restricciones que habían impuesto durante la noche, permitiendo que el tráfico comercial vuelva a operar sobre la República Islámica después de casi cinco horas de bloqueo total.

La medida de cierre, que rigió desde las 22:15 GMT del miércoles hasta las 03:00 GMT de este jueves, fue la respuesta concreta del régimen ante el temor de un ataque aéreo inminente por parte de los Estados Unidos, en medio de la escalada de violencia interna y las amenazas cruzadas con la administración de Dónald Trump.

El impacto en las aerolíneas

Si bien la reapertura trajo alivio, el «apagón» de cinco horas generó un caos logístico. Según datos de Flightradar24, el cierre obligó a desviar vuelos en tiempo real: aviones de Lufthansa, Air India y IndiGo que cruzaban la región tuvieron que alterar sus rutas intempestivamente para evitar el espacio aéreo iraní.

La reapertura fue gradual. Inicialmente se emitieron alertas a los pilotos (NOTAM) advirtiendo sobre el cierre por «ejercicios de seguridad», pero con el correr de las horas se confirmó que la actividad ha vuelto a la normalidad, aunque las aerolíneas internacionales mantienen la cautela.

Las amenazas cruzadas entre Irán y Estados Unidos

El nerviosismo aéreo está atado directamente a la escalada militar en tierra. La decisión de cerrar el espacio aéreo se tomó pocas horas después de que Irán amenazara abiertamente con atacar bases norteamericanas en la región si Washington intervenía en las protestas. El ministro de Defensa, Aziz Nafizardeh, advirtió a sus vecinos —incluidos Arabia Saudita, Turquía y Emiratos Árabes— que si permiten el uso de sus territorios para una ofensiva, sus instalaciones serán consideradas «objetivos legítimos» de una «respuesta dolorosa».

Esta advertencia, sumada a la evacuación preventiva de personal estadounidense en Qatar, convenció al régimen de que el conflicto podía estallar durante la noche, motivando el bloqueo de los cielos que finalmente se levantó esta mañana.

Con información de agencias internacionales.