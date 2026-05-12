Paro bancario nacional: qué bancos adhieren y cómo funcionará el servicio este miércoles 13 de mayo

La Bancaria lanzó un paro nacional para este miércoles 16 de mayo que afectará parcialmente la atención en entidades bancarias públicas. La medida incluirá reducción de horarios y posibles demoras en distintos trámites presenciales.

La protesta se realizará en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan a las y los trabajadores.

Qué bancos adhieren

La Bancaria detalló que el paro alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, cuyos servicios funcionarán de manera limitada durante la jornada.

Cómo funcionará el servicio por el paro bancario

El gremio informó que el Banco Central cerrará tres horas antes de lo habitual. De acuerdo a esto, la atención será únicamente entre las 10 y las 12.

En tanto, las sucursales del Banco Hipotecario también reducirán su horario de atención y cerrarán tres horas antes de lo previsto.

Respecto a los servicios, estos podrían verse afectados:

Acreditaciones bancarias.

Depósito y cobro de cheques.

Operaciones empresariales.

Trámites presenciales en sucursales.

Los únicos servicios que funcionarán con normalidad, son:

Transferencias bancarias.

Home banking.

Pagos electrónicos.

Uso de billeteras virtuales.

Además, seguirá habilitada la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, utilizando tarjeta de débito y DNI.