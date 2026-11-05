Vuelve la lluvia a Neuquén y Río Negro: hay alerta en la cordillera y se esperan fuertes ráfagas de viento en el Alto Valle

La lluvia y el viento vuelven a ser protagonistas en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y anticipó una jornada intensa que combinará ambos fenómenos. Si bien el organismo aclaró que las mayores complicaciones se darán en la cordillera que está bajo alerta amarilla por precipitaciones. En tanto, en el Alto Valle se esperan fuertes ráfagas de viento.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el pronóstico, el Alto Valle registrará una máxima de 23°C y una mínima nocturna de 10°C. Las probabilidades de lluvia se mantienen en 10-40%, pero el gran protagonista pasará a ser el viento. Se esperan velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, sobre todo por la tarde.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Temperatura máxima de 23 °C y mínima de 10 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0% de probabilidad de precipitación), chaparrones o tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% de probabilidad de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0 – 10% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, y de 32 a 41 km/h por la tarde y la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana, de 60 a 69 km/h por la tarde y de 51 a 59 km/h por la noche.

Temperatura máxima de 23 °C y mínima de 10 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0% de probabilidad de precipitación), chaparrones o tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% de probabilidad de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0 – 10% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, y de 32 a 41 km/h por la tarde y la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana, de 60 a 69 km/h por la tarde y de 51 a 59 km/h por la noche. General Roca: Temperatura máxima de 23 °C y mínima de 9 °C. Cielo parcialmente nublado en la mañana (0% de probabilidad de precipitación), chaparrones o tormentas aisladas por la tarde (10 – 40% de probabilidad de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0 – 10% de probabilidad de precipitación). Vientos del este de 32 a 41 km/h por la mañana, y del noreste de 23 a 31 km/h por la tarde y de 32 a 41 km/h por la noche. Ráfagas de 51 a 59 km/h en la mañana y tarde, y de 42 a 50 km/h por la noche.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias durante toda la jornada debido a una alerta meteorológica. La tormenta estará acompañada por viento de hasta 41 km/h y ráfagas de 70 km/h. Se espera una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 11°C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Temperatura máxima de 11 °C y mínima de 2 °C. Cielo nublado con lluvias durante la mañana (40 – 70% de probabilidad de precipitación) y la tarde (70 – 100% de probabilidad de precipitación), disminuyendo a lluvias aisladas por la noche (10 – 40% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, de 32 a 41 km/h en la tarde y del este de 7 a 12 km/h por la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana y de 60 a 69 km/h por la tarde.

Temperatura máxima de 11 °C y mínima de 2 °C. Cielo nublado con lluvias durante la mañana (40 – 70% de probabilidad de precipitación) y la tarde (70 – 100% de probabilidad de precipitación), disminuyendo a lluvias aisladas por la noche (10 – 40% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, de 32 a 41 km/h en la tarde y del este de 7 a 12 km/h por la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h por la mañana y de 60 a 69 km/h por la tarde. San Carlos de Bariloche: Temperatura máxima de 11 °C y mínima de 2 °C. Cielo nublado con lluvias durante la mañana (40 – 70% de probabilidad de precipitación) y la tarde (70 – 100% de probabilidad de precipitación), pasando a lluvias aisladas por la noche (10 – 40% de probabilidad de precipitación). Vientos del noreste de 23 a 31 km/h en la mañana, de 32 a 41 km/h en la tarde y del este de 7 a 12 km/h por la noche. Ráfagas de 42 a 50 km/h en la mañana y de 51 a 59 km/h por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará viento y algunas precipitacoines. Se prevé una temperatura máxima de 24°C, vientos de hasta 41 km/h y ráfagas de casi 60 km/h, con cielo parcialmente nublado.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: