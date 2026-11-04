¿Campera y protector solar?: Cómo estará el tiempo para la histórica misa del Papa en Palermo este lunes 09

El fenómeno del Súper Niño dará una tregua en el momento más esperado. Tras semanas de inestabilidad y alertas por lluvias intensas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una ventana de excelente clima para acompañar la agenda del Papa León XIV en Buenos Aires.

Tanto para su aterrizaje el domingo como para la masiva congregación del feriado nacional del lunes 9 de noviembre, el cielo porteño y del conurbano se mantendrá despejado y con cero probabilidades de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo: día por día durante la visita del papa León XIV

El sol dominará el cielo, pero las mañanas exigirán abrigo grueso:

Domingo 8: la Ciudad de Buenos Aires registrará una mínima fría de 9 °C y una tarde templada de 21 °C , con vientos suaves. En Claypole, el arranque será aún más duro, rozando los 7 °C.



la Ciudad de Buenos Aires registrará una mínima fría de y una tarde templada de , con vientos suaves. En Claypole, el arranque será aún más duro, rozando los 7 °C. Lunes 9 (Feriado): las marcas subirán levemente. CABA tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C, con algo de nubosidad hacia la tarde y ráfagas leves del sur.

El cronograma del Papa León XIV: cómo es la agenda

Para quienes busquen acercarse a las zonas de tránsito o participar de los actos oficiales, la agenda vaticana marca puntos clave:

Domingo 16.30: aterrizaje en Aeroparque procedente de Montevideo.



aterrizaje en Aeroparque procedente de Montevideo. Domingo 17.20: recepción en Casa Rosada y reunión privada con el presidente.



recepción en Casa Rosada y reunión privada con el presidente. Domingo 18.30: encuentro con el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.



encuentro con el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. Lunes 09.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole.



visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. Lunes 11.30: misa central en el Monumento de los Españoles (Palermo). Será el evento más masivo de la gira.



misa central en el (Palermo). Será el evento más masivo de la gira. Lunes 16.10: encuentro con el mundo del trabajo en la UCA.

El sol de primavera engaña. Aunque las mañanas promedien los 7 °C, la exposición directa durante el mediodía será extrema. El índice UV tocará un valor de 10 (muy alto). Quienes asistan a Palermo deberán asistir con gorra, anteojos de sol, abundante agua y protector solar.

La gira continuará el martes 10 en Córdoba, donde el termómetro se disparará hasta los 27 °C, y cerrará el miércoles 11 en Luján con unos agradables 23 °C. Según los modelos del SMN, las lluvias abundantes retomarán su ritmo en la región recién hacia la segunda quincena del mes.