Nieve en primavera en Cerro Catedral: hasta cuándo se puede subir y cuánto cuesta el pase peatonal

La primavera ofrece una postal diferente del Cerro Catedral, con nieve en las alturas y paseos para disfrutar de la montaña en Bariloche. Foto CAPSA.

La primavera todavía ofrece la posibilidad de disfrutar de la nieve en el Cerro Catedral de Bariloche. Con paisajes que combinan sectores nevados y las primeras señales de la nueva estación, la montaña transita sus últimos días de actividad para peatones antes de cerrar temporalmente por tareas de mantenimiento.

Los residentes y turistas tendrán tiempo hasta el viernes 13 de noviembre para ascender a través de la Telecabina Amancay y disfrutar de las vistas panorámicas, los paseos en altura y las propuestas gastronómicas del complejo.

A partir de esa fecha, los medios de elevación dejarán de funcionar para el público mientras se desarrollan los trabajos necesarios para preparar la próxima temporada. La reapertura está prevista para después del 20 de diciembre, cuando Catedral volverá a recibir visitantes con su propuesta turística de verano.

Los últimos días para disfrutar de la nieve en Cerro Catedral

Desde el 13 de octubre, Cerro Catedral funciona exclusivamente para peatones, con una propuesta que permite conocer la montaña más allá de las actividades de esquí.

El servicio se ofrece de lunes a sábado, de 9:30 a 16, a través de la Telecabina Amancay y la Telesilla Diente de Caballo, dos medios de elevación que permiten acceder a distintos sectores de la montaña y contemplar el paisaje desde las alturas.

El Cerro Catedral mantiene habilitados los ascensos para peatones antes del cierre por mantenimiento previsto para mediados de noviembre. Foto CAPSA.

La propuesta incluye recorridos para disfrutar del entorno natural, vistas panorámicas de la región y alternativas gastronómicas en altura.

En esta época del año, la presencia de nieve en los sectores altos suma un atractivo especial para quienes buscan una experiencia de montaña sin necesidad de practicar deportes invernales.

Cuánto cuesta subir al Cerro Catedral y dónde comprar el pase peatonal

Para disfrutar de los últimos días de primavera en el Cerro Catedral, el pase peatonal tiene una tarifa única de $90.000, según los valores publicados para 2026. Los infantes ingresan sin cargo.

Los pases pueden adquirirse directamente en la boletería Amancay, ubicada en la base del cerro. Los ascensos funcionan de lunes a sábado, de 9:30 a 16, siempre sujetos a las condiciones climáticas.

La montaña de Bariloche invita a disfrutar de sus paisajes primaverales, con recorridos en altura y propuestas gastronómicas. Foto CAPSA.

El complejo informa que los pagos pueden realizarse en pesos o dólares, de acuerdo con la cotización del día en los puntos de venta.

Antes de organizar la visita, se recomienda consultar las condiciones meteorológicas y el estado de los medios de elevación, ya que su funcionamiento puede verse modificado por el clima.

Recomendaciones para disfrutar de la montaña en primavera

Aunque las temperaturas comienzan a subir, las condiciones en la montaña requieren algunas precauciones. Desde Catedral Alta Patagonia recomiendan utilizar calzado adecuado para caminar, llevar agua para mantenerse hidratado y usar protector solar durante los recorridos.

También recuerdan la importancia de respetar el entorno natural y no arrojar residuos, especialmente en esta época del año, cuando los paseos permiten disfrutar de la montaña más allá de la temporada de esquí.

Ante cualquier inconveniente, como focos de incendio o animales heridos, los visitantes pueden comunicarse con el equipo de Patrulla del Catedral a través del teléfono de emergencias (+54 294) 4409040.

Cerro Catedral se prepara para la temporada de verano

El cierre del 13 de noviembre marcará el final de la actividad turística de primavera y dará paso a una etapa de mantenimiento y preparación de las instalaciones.

Durante ese período se realizarán las tareas necesarias para acondicionar los medios de elevación y los servicios de cara a la temporada estival.

La intención es retomar los ascensos turísticos después del 20 de diciembre, cuando la montaña vuelva a ofrecer una alternativa para quienes visitan Bariloche durante el verano.

De esta manera, la próxima semana será la última oportunidad para recorrer Catedral en esta etapa del año, antes de que el complejo cambie de temporada y se prepare para recibir a los visitantes que eligen la montaña durante los meses más cálidos.