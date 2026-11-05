El barrio 7 de Mayo de Neuquén tendrá gas y cloacas para más de 1.200 familias después de 20 años

Gaido y Pasqualini revisaron los planos de la obra junto a funcionarios del municipio y vecinos del barrio. Las tareas alcanzan a 1.286 familias. (Foto: gentileza)

La Municipalidad de Neuquén avanza con las obras de gas y cloacas en el sector 7 de Mayo del barrio Cuenca 15, donde 1.286 familias esperan los servicios desde hace más de 20 años. El intendente Mariano Gaido y la jefa de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron los trabajos.

Las obras son parte del programa Neuquén Integra. Se hacen mediante un convenio entre el municipio y el gobierno provincial, con recursos propios de ambos Estados.

“Se está llegando, dentro del programa Neuquén Integra a todos los barrios de la ciudad. De los 24 sectores informales que son tierras municipales, 23 están listos y se avanzó en un convenio con el gobierno de la provincia para los lugares donde las tierras son provinciales”, explicó Pasqualini.

Cuándo estarán terminadas las obras de gas y cloacas en el barrio 7 de Mayo

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, precisó que el asentamiento tiene más de 60 manzanas. Los trabajos de gas están divididos en dos etapas, y la primera está prácticamente terminada.

“Es el asentamiento más grande que hay en la ciudad de Neuquén y quizás uno de los más grandes de la Patagonia. Las familias llevan 20 años esperando. Los árboles que se ven en el sector son un indicador de la cantidad de años que pasaron hasta que llegaron los servicios”, señaló.

El intendente Mariano Gaido y la jefa de Gabinete, María Pasqualini, recorrieron las obras de gas en el sector 7 de Mayo del barrio Cuenca 15. (Foto: gentileza)

El proyecto alcanza a 1.286 familias y tiene un plazo de ejecución de casi nueve meses. Zapata estimó que, si se mantiene el ritmo de los trabajos, la obra de gas podría estar terminada en seis meses, entre enero y febrero de 2027.

“En el mes de enero estarían finalizadas ambas obras”, adelantó Pasqualini sobre el gas y las cloacas. También anticipó que después se construirá el cordón cuneta y que, más adelante, se podría sumar el asfalto.

El convenio entre la Municipalidad y la Provincia para regularizar los asentamientos de Neuquén

Zapata explicó que las tareas se hacen junto con el Estado provincial, a través de ADUS, el IPVU y el Ministerio de Infraestructura. Forman parte del proceso de regularización de los asentamientos.

“El intendente Mariano Gaido ha mencionado muchas veces que no estamos de acuerdo con la ocupación de tierras públicas y privadas, pero uno no puede desconocer la historia de la ciudad ni estos lugares que quedaron postergados durante un montón de años. Lo que estamos haciendo es tratar de igualar las líneas de partida y lograr ese equilibrio territorial que permite que los vecinos tengan las mismas oportunidades”, sostuvo.

El funcionario recordó el compromiso de llegar en 24 meses al 100 por ciento de cobertura de servicios en todos los sectores de Neuquén. También señaló que en Cuenca 15 hay que resolver el escurrimiento del agua de lluvia, por las características del terreno, ubicado sobre el borde de la barda.

“Este financiamiento llega a través del convenio que se firmó entre el gobierno provincial y la Municipalidad, pero hay algo que hay que recalcar: se realiza con recursos propios, tanto del Estado provincial como del Estado municipal. Se habla mucho del superávit, pero nosotros siempre decimos que la eficiencia en esos recursos no significa ausencia del Estado”, planteó Pasqualini.

Qué dicen los vecinos de Cuenca 15 sobre la llegada del gas

Angie vive en el sector desde hace 11 años y contó las dificultades de las familias para calefaccionarse y cocinar sin conexión a la red. “Es un servicio que realmente necesitamos, por el tema de la leña que es muy cara y la garrafa también es muy complicada. Estoy muy agradecida con la obra”, dijo.

Silvina, otra vecina que sigue el avance de los trabajos, también destacó el cambio. “Hay que tener paciencia, pero va saliendo. Es un alivio con el gas, por todo el tema de la leña y la garrafa. Estoy muy agradecida con ellos (por las autoridades) y con las compañeras del barrio que también han estado en la lucha”, expresó.